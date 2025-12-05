Στην εντατική ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ – Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας καθώς οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι του, την ώρα που ο 81χρονος παραμένει στην εντατική.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο, έπειτα από μια σοβαρή επέμβαση που υπεβλήθη στις Φιλιππίνες.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από θρόμβωση που διέκοψε την κυκλοφορία του αίματος και ο οποία οδήγησε σε νέκρωση του άκρου του. Μιλώντας στο ίδιο μέσο, ο γιος του Τόμας Μάρκλ, Τζούνιορ επιβεβαίωσε την είδηση.

Thomas Markle loses his leg: Meghan's father has amputation surgery in Philippines – and he faces ANOTHER operation to save his life https://t.co/F9T74mYbyR — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 5, 2025

«Το πόδι του έγινε μπλε και μετά μαύρο. Συνέβη πολύ γρήγορα. Τον πήγα σε ένα τοπικό νοσοκομείο, του έκαναν εξετάσεις και μας είπαν ότι το πόδι έπρεπε να ακρωτηριαστεί» είπε ο Τόμας Τζούνιορ, εξηγώντας ότι η κατάσταση του οατέρα του επιδεινώθηκε απότομα.

Μετά την πρώτη εκτίμηση, ο Τόμας Μάρκλ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Σέμπου, όπου ζει από τις αρχές του έτους. Εκεί, οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο, με τους γιατρούς να προχωρούν στον ακρωτηριασμό του άκρου του.

«Ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου» τόνισε ο γιος του, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή.

Ο Μάρκλ αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση στον αριστερό του μηρό, ενώ όπως υποστήριξε ο Τόμας Τζούνιορ που έχει αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα του, οι γιατροί παραμένουν «εξαιρετικά ανήσυχοι» για την κατάσταση της υγείας του.

Ο 81χρονος νοσηλεύεται στην εντατική σε σταθερή, αλλά σοβαρή κατάσταση, ενώ -όπως ανέφερε ο γιος του- «οι επόμενες τρεις ημέρες είναι κρίσιμες».

«Το δέρμα του ήταν μαυρισμένο. Δεν μας δόθηκε καμία άλλη επιλογή. Είπαν: “Πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργείο τώρα, αλλιώς μπορεί να πεθάνει”» τόνισε ο γιος του Μαρκλ, υπογραμμίζοντας ότι σύμφωνα με τους γιατρούς υπήρχε κίνδυνος για ενδεχόμενη λοίμωξη, σηψαιμία ή γάγγραινα.

Σημειώνεται ότι η σχέση του Τόμας Μαρκλ με την κόρη του, Μέγκαν, έχουν διακοπεί από το 2018, ενώ ο ίδιος δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι ούτε τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Τα τελευταία χρόνια, η υγεία του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Το 2022 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, χάνοντας προσωρινά την ικανότητα ομιλίας, την οποία ανέκτησε εν μέρει με λογοθεραπεία, ενώ τον Ιανουάριο, μετακόμισε στις Φιλιππίνες.

«Οι ΗΠΑ και το Μεξικό μου θύμιζαν συνεχώς την αποξένωση από την κόρη μου. Δεν μπορούσα να ξεφύγω από εκείνη και τον Χάρι, που ήταν πάντα στην τηλεόραση με τις εκπομπές. Έτσι μετακόμισα στην άλλη πλευρά του κόσμου ελπίζοντας σε μια πιο ήσυχη ζωή» είχε δηλώσει ο ίδιος στην «Daily Mail».

