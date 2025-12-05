Κιμ Κατράλ: Η Σαμάνθα του «Sex And The City» παντρεύτηκε για τέταρτη φορά

Το επόμενο βήμα στη σχέση της έκανε η Κιμ Κατράλ με τον κατά 14 χρόνια νεότερο σύντροφό της, Ράσελ Τόμας, με το ζευγάρι να ενώνεται με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Την Πέμπτη (4/12), η 69χρονη ηθοποιός και ο 55χρονος ηχολήπτης πραγματοποίησαν τον γάμο τους στο Chelsea Old Town Hall στο Λονδίνο, παρουσία της οικογένειας και των στενών τους φίλων, με τους καλεσμένους να μην ξεπερνούν τα 12 άτομα.

Η Κατράλ επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό σύνολο Dior, το οποίο επιμελήθηκε η μακροχρόνια συνεργάτιδά της, η στυλίστρια Πατρίσια Φιλντ, ενώ ολοκλήρωσε το look της με γάντια Cornelia James και ένα καπέλο του σχεδιαστή Φίλιπ Τρέισι. Ο Ράσελ Τόμας, από την πλευρά του, φόρεσε κοστούμι κατά παραγγελία από τον σχεδιαστή Ρίτσαρντ Τζέιμς.

Kim Cattrall Marries Russell Thomas in Intimate, Elegant London Wedding Ceremony (Exclusive) https://t.co/Vo0yohcNNQ — People (@people) December 4, 2025

Η Κατράλ και ο Τόμας γνωρίστηκαν το 2016 στο BBC, όταν η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «Woman’s Hour». Η σύνδεσή τους αναπτύχθηκε γρήγορα, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Glamour» το 2018:

«Με ακολούθησε στο X (πρώην Twitter) και μου έστειλε απευθείας μήνυμα. Ήταν πολύ, πολύ σύγχρονο και ήταν απλώς πολύ εύκολο» είχε αποκαλύψει η ηθοποιός μιλώντας για τη γνωριμία τους σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Glamour» το 2018.

Οι δύο τους κράτησαν επαφή, με τον ηχολήπτη να ταξιδεύει τελικά στο Βανκούβερ για να τη δει. «Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του, γιατί δεν γνωριζόμασταν πραγματικά πέρα από μερικά γεύματα που είχαμε μαζί. Αλλά ήρθε και τα πήγαμε εξαιρετικά. Και από τότε είμαστε μαζί. Νιώθω πολύ άνετα μαζί του, έχει ένα καταπληκτικό χιούμορ».

Σημειώνεται ότι αυτός είναι ο τέταρτος γάμος για την ηθοποιό του «Sex and the City», η οποία στο παρελθόν είχε παντρευτεί τον Λάρι Ντέιβις το 1977, τον Αντρέ Λάισον το 1982 και τον Μαρκ Λέβινσον το 1998.

