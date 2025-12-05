search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025
05.12.2025

Θοδωρής Μαραντίνης: «Προστατεύω την προσωπική μου ζωή, δεν νομίζω ότι θα παντρευτώ ξανά» (Video)

05.12.2025 09:06
Για την επαγγελματική του πορεία αλλά και την προσωπική ζωή μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης σε μια αποκαλυπτική του συνέντευξη στο After Dark και τον Θέμη Γεωργαντά, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο Happy Day.

«Ερημίτης δεν είμαι, ούτε θα γίνω! Αλλά έχω επιλέξει οτιδήποτε πλέον προσωπικό να μένει στο βαθμό που μπορώ προσωπικό. Το προστατεύω! Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλό για μένα, έχω και μεγάλα παιδιά… Δεν νομίζω ότι θα παντρευτώ ξανά. Οριακά είμαι σίγουρος γι’ αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής.

Ολόκληρη η συνέντευξη θα προβληθεί το Σάββατο (6/12) το βράδυ στο Open.

