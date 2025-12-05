search
05.12.2025
05.12.2025 08:45

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Έχω ακούσει πολλές τρέλες – Εγώ δεν ξέρω να κάνω πολιτική, απλά αγαπάω τη χώρα μου» (Videos)

05.12.2025 08:45
argiros-new

Τον Νίκο Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω» συνάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, το βράδυ της Πέμπτη (4/12), με τον τραγουδιστή να διαψεύδει -μεταξύ άλλων- την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών περί ενασχόλησής του με την πολιτική.

«Έλα Χριστέ μου. Έχω ακούσει από τρέλες άλλο τίποτα. Καμία σχέση. Εγώ δεν ξέρω να κάνω πολιτική. Δεν είμαι πολιτικός, δεν είναι στις προτεραιότητές μου. Εγώ απλά αγαπάω την χώρα μου, αυτό είναι. Κι αν μπορώ να βοηθήσω κάπως, να μιλήσω κάπως, να το κάνω» είπε ο τραγουδιστής, επισημαίνοντας ότι είχε γνωριστεί με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πριν ασχοληθεί με την πολιτική.

«Γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου πριν καν ασχοληθεί με την πολιτική. Έτυχε να βρεθούμε κάπου, γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πως πρόσεχε τους διπλανούς της, το πως έρχονταν παιδάκια και έπαιζε μαζί τους. Εκεί, λοιπόν, με κέρδισε σαν άνθρωπος χωρίς να ξέρω πολιτικές, δεν μ’ αρέσει άλλωστε να κάνω πολιτική και δεν είναι του στυλ μου. Όταν την γνώρισα με κέρδισε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε αρκετός καιρός και άρχισε να υπάρχει στον αέρα ότι θα είναι η καινούργια πρέσβης και τα λοιπά. Πραγματικά χάρηκα γιατί σκέφτηκα και την δύναμη που έχει από την Αμερική αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση. Στη συνέχεια, αποκτήσαμε μια πιο καλή σχέση, γνώρισε την οικογένεια μου και γω τη δική της και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας. Στις συζητήσεις που έχουμε μεταξύ μας θα ήθελα να μπορέσω να της πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας διότι και ‘γω προέρχομαι από μια γειτονιά που ναι μεν είναι περήφανη κοινωνία αλλά έχει τις δυσκολίες της» τόνισε.

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην Αλεξάνδρα Νίκα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκάλυψε ότι από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους, ήξερε ότι θα γίνει η γυναίκα της ζωής του.

«Νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσω τη ζωή μου”. Οπότε ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες και αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ. Ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ήταν ο άνθρωπος που μου κράταγε συντροφιά και της έλεγα τις ανασφάλειες μου. Προφανώς και είναι πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι όμως και τόσο δοτικός άνθρωπος και τόσο έξυπνη. Καλό θα ήταν να την γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα αν και δεν της αρέσει τόσο πολύ η δημοσιότητα, δεν την συμπαθεί. Νομίζω ότι η Αλεξάνδρα έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι, ξέρει πραγματικά την ψυχή μου. Έχει διαβάσει την ψυχή μου, δεν ξέρω πως το έχει καταφέρει, ή εγώ νομίζω πως την έχει διαβάσει. Νιώθω ασφάλεια μαζί της. Από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, μου έδειχνε ότι αγαπάει και θέλει να προστατέψει αυτό το πράγμα που εγώ είμαι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

