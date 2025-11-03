search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025
LIFESTYLE

03.11.2025

Οσα έγιναν στο γλέντι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοί έδωσαν το παρών (Photos)

kimbelry new

Το δεύτερο 24ωρο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε… μπουζούκια.

Σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η θητεία της οποίας ξεκινά και επίσημα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στο νυχτερινό κέντρο έφτασαν γνωστοί επιχειρηματίες και πολιτικοί, ενώ λίγο μετά έκανε την εμφάνισή της και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα.

Πάνω από 150 καλεσμένοι έδωσαν το παρών στο γλέντι. Ανάμεσα σε αυτούς  η Νίκη Κεραμέως, ο Βασίλης Κικίλιας με την Τζένη Μπαλατσινού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρόεδρος του ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού, ο Ανδρέας Χατζηγιάννης τέως πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, ο Στέφανος Χανδάκας CEO του «Μητέρα», ο οικονομολόγος Άγγελος Φιλιππίδης, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο Βρετανοκύπριος δισεκατομμυριούχος Τζον Χριστοδούλου, ο Πάνος Ξενοκώστας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ, ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της εταιρείας Μύλοι Λούλη, καθώς και ο γνωστός επιχειρηματίας και εκδότης Δημήτρης Μελισσανίδης.

Η κυρία Γκιλφόιλ στη σύντομη ομιλία της μίλησε με θερμά λόγια για την Ελλάδα, τονίζοντας «δεν θα σας απογοητεύσω».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός καλωσόρισε την πρέσβη και τραγούδησε μερικές από τις επιτυχίες του με την κυρία Γκιλφόιλ να ακολουθεί τον ρυθμό.

Σε κάποια στιγμή της βραδιάς, μάλιστα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χόρεψε υπό τους ήχους των ελληνικών τραγουδιών. Και λίγο αργότερα δεν αντιστάθηκε στον πιο γνωστό και πιο γρήγορο ελληνικό χορό, το διάσημο σε όλο τον κόσμο συρτάκι.

