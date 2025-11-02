Μαρία Σολωμού: Τι να το κάνω το ChatGPT; – Μιλάω μόνη μου και μου απαντάω

Για την ανύπαρκτη σχέση με της με το ChatGPT μίλησε η Μαρία Σολωμού στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ.

Όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής «Ζω καλά» τη ρώτησε αν έχει νιώσει ποτέ την ανάγκη να συνομιλήσει με το ChatGPT όταν είναι μόνη της στο σπίτι, η ηθοποιός ήταν κατηγορηματική.

Παραδέχτηκε πως δεν τα πάει καθόλου καλά με την τεχνολογία και αποκάλυψε με χιούμορ: «Όταν είμαι μόνη μου, θέλω να είμαι μόνη μου και δε θέλω να μιλάω ούτε στο τηλέφωνο. Όμως, μιλάω πολύ μόνη μου. Το έχω από μικρή. Μιλάω στον εαυτό μου και μου απαντάω».

