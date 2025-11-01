search
«Το Σόι Σου»: Το δημόσιο ευχαριστώ της «Λυδίας Χαμπέα» στους τηλεθεατές

01.11.2025 16:44
to soi sou new

Για την τεράστια επιτυχία της σειράς «Το Σόι Σου» μίλησε στο «Καλύτερα δε γίνεται» η Βάσω Λασκαράκη.

Η κόρη του «Βαγγέλη Χαμπέα» ευχαρίστησε τους τηλεθεατές και είπε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς μετά από έξι χρόνια.

«Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα μας. Η αλήθεια είναι ότι το οφείλουμε στον κόσμο. Αυτός ο κόσμος έκανε τη σειρά να επιστρέψει. Η αγάπη του κόσμου είναι τόσο διάχυτη και τους οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ! Μαζευτήκαμε στο σπίτι μου και είδαμε την πρεμιέρα», εξήγησε.

»Ζήσαμε μαζί την αγωνία. Ήταν και για εμάς σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μπήκαμε για γύρισμα και ήταν σαν να λείψαμε ένα Σαββατοκύριακο. Φτου φτου Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου. Γιατί είναι από τις ευτυχείς συγκυρίες να συνεργάζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους και να νιώθεις ότι πας σπίτι σου», πρόσθεσε η ηθοποιός.

