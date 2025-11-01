«Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο» – Έξαλλη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο (Video)

Η απόδοση του Νάρκισσου στη νέα φωτογράφιση του GNTM δεν άρεσε καθόλου στη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, τα μοντέλα βρέθηκαν στο Goethe Institut για την τρίτη δοκιμασία του διαγωνισμού. Εκεί, κλήθηκαν να μεταμορφωθούν σε golden boys και golden girls και να ενσαρκώσουν υψηλόβαθμα στελέχη μιας πολυεθνικής εταιρείας.

Θέλοντας να βοηθήσει τον διαγωνιζόμενο, η κριτής του είπε αρχικά: «Νάρκισσε θέλεις να γίνεις λίγο το κόσνπετ και να βγεις από τον Νάρκισσο και να δείξεις και λίγο ρούχα;».

Όταν εκείνος συνέχισε να ποζάρει με τον τρόπο του, η Ζενεβιέβ Μαζαρί του είπε μιμούμενη τις πόζες του: «Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο. Δεν ξέρω κανέναν διευθυντή, δεν είχα στο σχολείο… Τι είναι αυτό το πελεκάνος;».

