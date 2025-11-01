Το «καρφί» του Συρίγου για τον Λιάγκα: «Με κάλυψε ο κ. Λαζόπουλος»

Με τα παράπονα του Γιώργου Λιάγκα για το «Χαμογέλα και πάλι» ασχολήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της, το πρωί του Σαββάτου.

«Ο Λιάγκας υπονόησε ότι λειτουργούμε μόνο αρνητικά για εκείνο στην εκπομπή. Νομίζω ότι πρέπει να πεις αν έχεις πάρει γραμμή», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στον Κωνσταντίνο Βασάλο.

«Προφανώς και έχω!», αποκρίθηκε εκείνος με χιούμορ.

«Αφού παίζει αυτός θέατρο να μην παίξω κι εγώ;»

«Ο Γιώργος είπε ότι αν έχει πλήξει κάποιον θανάσιμα. Άρα σίγουρα δεν μιλάει για εμάς. Είπε ότι δεν μιλάει για εμάς. Αφού παίζει αυτός θέατρο να μην παίξω κι εγώ;», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Επειδή έχω βγει μια φορά μαζί του, σας συμπαθεί όλους», αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.,

«Δεν έχουμε πει εμείς καλά λόγια; Δεν είπαμε ότι άλλαξε στυλίστα. Σε αυτά που λέει διαφωνώ στα περισσότερα, σαν άνθρωποι μιλάμε άλλη γλώσσα. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος με τον οποίο διαφωνώ στις απόψεις», συνέχισε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Δεν παίρνει κανείς γραμμή από κανέναν», ξεκαθάρισε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, με την παρουσιάστρια να απαντά: «Αυτό είναι προφανές. Είναι αστείο να το λέμε».

Η Σίσσυ Χρηστίδου ζήτησε και την άποψη του Νίκου Συρίγου με τον δημοσιογράφο να απαντά: «Για τον κ. Λιάγκα με κάλυψε ο κ. Λαζόπουλος. Θα το ξαναπούμε. Σημασία δεν έχει τι λέγεται, αλλά ποιος το λέει. Μην ταλαιπωρείστε ιδιαίτερα».

«Εγώ θέλω να το κρατάω σε χιουμοριστικό πλαίσιο», επανήλθε η Σίσσυ Χρηστίδου.

