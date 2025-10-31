search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 20:39
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 20:25

Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Halloween – «Αιώνιο είδωλο»

31.10.2025 20:25
irina-shayk

Σε Τσιτσιολίνα «μεταμορφώθηκε» για το φετινό Halloween η Ιρίνα Σάικ, με την ίδια να μοιράζεται σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. 

Στις σχετικές εικόνες, το διάσημο μοντέλο εμφανίζεται με σέξι διάθεση, αντιγράφοντας πιστά το στυλ της διάσημης πορνοστάρ, που, μεταξύ άλλων, υπήρξε τραγουδίστρια, αλλά και μέλος του ιταλικού κοινοβουλίου. 

Ιρίνα Σάικ: Με λουλούδια στα μαλλιά, ελάχιστα ρούχα και λούτρινο αρκουδάκι στην αγκαλιά

«Αιώνιο είδωλο», έγραψε η Ιρίνα Σάικ στη λεζάντα της ανάρτησής της, κάνοντας tag και το επίσημο προφίλ της Τσιτσιολίνα, με το post της να αποσπά δεκάδες χιλιάδες likes μέσα σε λίγες ώρες.  

Στις φωτογραφίες που «ανέβασε», η Ιρίνα Σάικ καταγράφεται με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό λευκό outfit, το οποίο αφήνει ακάλυπτο το στήθος και την κοιλιά της, ενώ φέρει και σκισίματα στα πόδια. 

Το super model ολοκλήρωσε τη μεταμφίεσή της με μακριά ροζ γάντια, ξανθιά περούκα και ένα στεφάνι φτιαγμένο από λουλούδια, κρατώντας στα χέρια της ένα λούτρινο αρκουδάκι, όπως συνήθιζε να κάνει η Τσιτσιολίνα.

Διαβάστε επίσης:

Ντανιέλ Ντικριέ: Για «στημένο» σκάνδαλο μιλά ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό – Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο

Σόκαρε η μεταμφίεση της Τζούλια Φοξ για το Halloween: Ντύθηκε Τζάκι Κένεντι μετά τη δολοφονία του πρώην προέδρου

Νέες… ροζ αποκαλύψεις για τον Άντριου: «Έφερε 40 ιερόδουλες στο ξενοδοχείο του στην Ταϊλάνδη, σε ταξίδι με δημόσιο χρήμα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
WILDERS
ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παρατυπίες στην καταμέτρηση «βλέπει» ο ακροδεξιός Βίλντερς

irina-shayk
LIFESTYLE

Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Halloween – «Αιώνιο είδωλο»

stefani monako kai proin sizigos – new
LIFESTYLE

Ντανιέλ Ντικριέ: Για «στημένο» σκάνδαλο μιλά ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό – Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Χειροπέδες σε 71χρονο προπονητή βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα – Νεκρή 75χρονη γυναίκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

paraskevi-kerasioti
LIFESTYLE

Η Παρασκευή Κερασιώτη έγινε για πρώτη φορά μητέρα: «Ευχαριστώ τον θεό για αυτό το πανέμορφο δώρο»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 20:36
WILDERS
ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παρατυπίες στην καταμέτρηση «βλέπει» ο ακροδεξιός Βίλντερς

irina-shayk
LIFESTYLE

Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Halloween – «Αιώνιο είδωλο»

stefani monako kai proin sizigos – new
LIFESTYLE

Ντανιέλ Ντικριέ: Για «στημένο» σκάνδαλο μιλά ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό – Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο

1 / 3