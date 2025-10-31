Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Halloween – «Αιώνιο είδωλο»

Σε Τσιτσιολίνα «μεταμορφώθηκε» για το φετινό Halloween η Ιρίνα Σάικ, με την ίδια να μοιράζεται σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Στις σχετικές εικόνες, το διάσημο μοντέλο εμφανίζεται με σέξι διάθεση, αντιγράφοντας πιστά το στυλ της διάσημης πορνοστάρ, που, μεταξύ άλλων, υπήρξε τραγουδίστρια, αλλά και μέλος του ιταλικού κοινοβουλίου.

Ιρίνα Σάικ: Με λουλούδια στα μαλλιά, ελάχιστα ρούχα και λούτρινο αρκουδάκι στην αγκαλιά

«Αιώνιο είδωλο», έγραψε η Ιρίνα Σάικ στη λεζάντα της ανάρτησής της, κάνοντας tag και το επίσημο προφίλ της Τσιτσιολίνα, με το post της να αποσπά δεκάδες χιλιάδες likes μέσα σε λίγες ώρες.

Στις φωτογραφίες που «ανέβασε», η Ιρίνα Σάικ καταγράφεται με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό λευκό outfit, το οποίο αφήνει ακάλυπτο το στήθος και την κοιλιά της, ενώ φέρει και σκισίματα στα πόδια.

Το super model ολοκλήρωσε τη μεταμφίεσή της με μακριά ροζ γάντια, ξανθιά περούκα και ένα στεφάνι φτιαγμένο από λουλούδια, κρατώντας στα χέρια της ένα λούτρινο αρκουδάκι, όπως συνήθιζε να κάνει η Τσιτσιολίνα.

