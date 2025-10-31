Νέες… ροζ αποκαλύψεις για τον Άντριου: «Έφερε 40 ιερόδουλες στο ξενοδοχείο του στην Ταϊλάνδη, σε ταξίδι με δημόσιο χρήμα»

Ανοίγουν τα στόματα για τη δράση του Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίντσορ, ο οποίος κατηγορείται ότι «δεν έχει ηθικά όρια» και εκμεταλλεύτηκε τον ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος για να «βάλει λεφτά στην τσέπη» και να κυνηγήσει γυναίκες, σύμφωνα με τον βασιλικό ιστορικό Άντριου Λάουνι σε αποκαλυπτικό podcast της Daily Mail.

Συγκεκριμένα, ο Άντριου είχε 40 ιερόδουλες στο πεντάστερο ξενοδοχείο του, μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ταϊλάνδη που χρηματοδοτήθηκε από τους φορολογούμενους, όπως ανέφερε ο Λάουνι μιλώντας στο Deep Dive: The Fall of the House of York.

Ο Λάουνι είναι ο συγγραφέας της ανεπίσημης βιογραφίας Entitled: The Rise and Fall of the House of York, που καταγράφει τη θεαματική πτώση του Άντριου από το παλάτι.

Όπως ανέφερε στη δημοσιογράφο της Daily Mail, Σάρα Βάιν, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος είχε συμβουλεύσει το 2001 να μην δοθεί στον Άντριου ο ρόλος του Ειδικού Απεσταλμένου Εμπορίου, προειδοποιώντας ότι θα «κυνηγάει γυναίκες και θα παίζει γκολφ».

Ο Λάουνι υποστηρίζει ότι ο νυν βασιλιάς παρακάμφθηκε από τον τότε πρωθυπουργό σερ Τόνι Μπλερ και τον στενό του σύμμαχο Πίτερ Μάντελσον. Έτσι, εν μέσω αυτού που ο Λάουνι περιγράφει ως «κρίση μέσης ηλικίας», ο Άντριου ξεκίνησε μια σειρά ταξιδιών με χρήματα των φορολογουμένων τα οποία, στην πράξη, λειτουργούσαν και ως διακοπές.

Ο Λάουνι δήλωσε: «Το 2001, ο Άντριου είναι 41, περνά κρίση μέσης ηλικίας και ουσιαστικά αρχίζει να κυνηγά πολλές και συνεχώς γυναίκες.

Χρησιμοποιεί ως πρόσχημα τον ρόλο του ως Ειδικού Απεσταλμένου Εμπορίου, ο οποίος πληρώνεται από τους φορολογούμενους, για να κάνει αυτά τα ταξίδια.

Πάντα έβαζε δύο εβδομάδες “ιδιωτικού χρόνου”. Άρα, εμείς πληρώνουμε τις διακοπές του και εκείνος κάνει ό,τι θέλει.

»Υπήρχε ένα γνωστό ταξίδι στην Ταϊλάνδη για τους εορτασμούς γενεθλίων του βασιλιά. Ο Άντριου εκπροσωπεί τη χώρα του και επιμένει να μείνει σε πεντάστερο ξενοδοχείο αντί για την πρεσβεία, όπως έκανε πάντα.

»Ο Άντριου είχε 40 ιερόδουλες μέσα σε τέσσερις ημέρες. Όλο αυτό διευκολύνθηκε από διπλωμάτες και άλλους».

Όταν η Βάιν τον ρώτησε σχετικά με τον ισχυρισμό για τις 40 ιερόδουλες, ο ιστορικός απάντησε ότι αυτό είχε επιβεβαιωθεί από πολλές πηγές, μεταξύ των οποίων ένας ανταποκριτής του Reuters και ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ταϊλάνδης.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε επίσημη διαδικασία για να αφαιρέσει από τον Άντριου τον τίτλο του Πρίγκιπα και του επέδωσε επίσημη ειδοποίηση να εγκαταλείψει το Royal Lodge.

Πέρα από τις σεξουαλικές υποθέσεις, ο Λάουνι είπε ότι η «πραγματική του ανησυχία» για τον Άντριου κατά τη θητεία του ως Ειδικού Απεσταλμένου Εμπορίου ήταν ότι χρησιμοποιούσε τη θέση για να προωθήσει τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα.

Κάλεσε το Εθνικό Αρχείο να αποχαρακτηρίσει τους φακέλους της περιόδου όπου ο Άντριου ήταν στον συγκεκριμένο ρόλο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «συνωμοσία σιωπής» γύρω από αυτόν.

«Ο Άντριου έστελνε λίστα με άτομα που ήθελε να συναντήσει για τα δικά του προσωπικά επιχειρηματικά συμφέροντα», υποστήριξε ο ιστορικός.

«Ή για τα συμφέροντα ενός άνδρα ονόματι Ντέιβιντ Ρόουλαντς, με τον οποίο είχε επιχειρηματική συνεργασία.

»Για παράδειγμα, ο Άντριου κατάφερε να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια για τον Ρόουλαντς στη Μέση Ανατολή.

»Έβαλε με το ζόρι μια συνάντηση στην Κίνα για τον Ρόουλαντς, ο οποίος ήθελε να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα εκεί.

»Όλοι οι φάκελοι από την περίοδο που ήταν Ειδικός Απεσταλμένος Εμπορίου, από το 2001 έως το 2011, παραμένουν κλειστοί. Θα έπρεπε να βρίσκονται στο Εθνικό Αρχείο.

»Παραμένουν κλειστοί και αυτό αποτελεί μέρος της συνωμοσίας σιωπής γύρω από τον Άντριου, την οποία πρέπει να σπάσουμε».

Όταν ρωτήθηκε τι συμβουλή θα έδινε στον βασιλιά σχετικά με τον Άντριου, ο Λάουνι απάντησε ότι επιθυμεί «λιγότερη μυστικότητα και περισσότερη διαφάνεια» από τη βασιλική οικογένεια.

Η συνέντευξη είχε ηχογραφηθεί πριν από την επίσημη αφαίρεση των τίτλων του Άντριου από το Μπάκιγχαμ.

Ο Λάουνι δήλωσε: «Ο Άντριου προφανώς πλήττει το κύρος ολόκληρου του θεσμού. Υπονομεύει όλη τη δουλειά που κάνουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

»Αν υπήρχε σωστός έλεγχος του Άντριου την περίοδο που ήταν Ειδικός Απεσταλμένος Εμπορίου, κάποια από αυτά τα προβλήματα ίσως να μην είχαν συμβεί.

»Πιστεύω ότι η οικογένεια θα κέρδιζε μεγάλο σεβασμό αν απλώς τον άφηνε στην τύχη του. Αν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες, ας τις αντιμετωπίσει.

»Ας πάει, αν χρειαστεί, στη φυλακή. Θα δείξει ότι κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο.

»Μιλάω ως οπαδός της μοναρχίας που θέλει να επιβιώσει. Αλλά δεν θέλω να επιβιώσει, αν διεφθαρμένα και ατίθασα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν ειδική μεταχείριση».

