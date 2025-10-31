Πυρηνικό ντόμινο μετά την εντολή Τραμπ – Η Ρωσία λέει ότι θα επαναλάβει τις δοκιμές αν το πράξουν και άλλες χώρες

Η Ρωσία θα διεξάγει πυρηνικές δοκιμές εάν το κάνουν και άλλες χώρες, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό να επανεκκινήσει τη διαδικασία δοκιμών πυρηνικών όπλων μετά από διακοπή 33 ετών.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, ο ανώτατος διοικητής, απάντησε σε αυτό. Εάν ξεκινήσουν τις δοκιμές, τότε φυσικά θα κάνουμε το ίδιο», δήλωσε ο Σοϊγκού σε δημοσιογράφους στη Μόσχα.

«Δεν βλέπω τίποτα νέο εδώ. Αυτή είναι μια επαρκής απάντηση. Εάν δεν την πραγματοποιήσουν, δεν θα την πραγματοποιήσουμε», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι διέταξε το Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει «άμεσα» τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

«Επειδή άλλες χώρες δοκιμάζουν προγράμματα, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να ξεκινήσει τις δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία, η οποία δοκίμασε αυτόν τον μήνα έναν νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ και μια νέα πυρηνοκίνητη αυτόνομη τορπίλη, δεν είχε δοκιμάσει η ίδια κάποιο πραγματικό πυρηνικό όπλο. Ειδικότερα, η Μόσχα πραγματοποίησε πυρηνικές ασκήσεις την περασμένη εβδομάδα αλλά δεν έχει δοκιμάσει πυρηνική κεφαλή.

Σημειώνεται επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τελευταία δοκιμή το 1992, η Κίνα και η Γαλλία το 1996 και η Σοβιετική Ένωση το 1990. Η Ρωσία, η οποία κληρονόμησε το μεγαλύτερο μέρος του σοβιετικού πυρηνικού οπλοστασίου, δεν το έχει κάνει ποτέ.

