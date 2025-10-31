Ο Κάρολος δεν αφαίρεσε τους τίτλους από τις κόρες του Άντριου – «Μπορεί να του γυρίσει μπούμερανγκ»

Ο Άντριου, ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, θα στερηθεί τον τίτλο του, και από πρίγκιπας του Γιορκ θα είναι πλέον ο Άντριου Μάουντμπατεν Γουίνδσορ. Ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος δε θα προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση για τις κόρες του αδελφού του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, που θα διατηρήσουν τον τίτλο τους.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, σε σχετική ανακοίνωσή τους τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι έχουν ξεκινήσει επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση «των τίτλων και των τιμών του πρίγκιπα Άντριου».

Το παλάτι πρόσθεσε επίσης ότι ο Άντριου, 65 ετών, θα εκδιωχθεί από την ευρύχωρη κατοικία του, Royal Lodge, και θα μετακομίσει σε ιδιωτική κατοικία, μια απόφαση που έρχεται σε συνέχεια των σκανδάλων στα οποία έχει εμπλακεί, αλλά και της σχέσης που διατηρούσε με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

«Ίσως χρειαστεί να ολοκληρώσει “τη δουλειά” ο Γουίλιαμ»

Την ίδια, ώρα, σύμφωνα με την Daily Mail, οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία πρόκειται να διατηρήσουν τους βασιλικούς τους τίτλους.

Ωστόσο, ο ειδικός στα βασιλικά θέματα Κρίστοφερ Γουίλσον δήλωσε σήμερα στη Daily Mail ότι η «ευσπλαχνική» στάση του βασιλιά Καρόλου απέναντι στις ανιψιές του «ίσως να του γυρίσει μπούμερανγκ» – και ότι μπορεί να εναπόκειται στον πρίγκιπα Γουίλιαμ να «ολοκληρώσει τη δουλειά» όταν γίνει βασιλιάς.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η ευσπλαχνική προσέγγιση του βασιλιά Καρόλου στο να επιτρέψει στη Βεατρίκη και την Ευγενία να διατηρήσουν τους τίτλους τους δεν θα του γυρίσει μπούμερανγκ. Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου τους εξαρτάται από την εγγύτητά τους με τον θρόνο, και τώρα που ο Άντριου έχει εκδιωχθεί, οι τίτλοι “πριγκίπισσα” θα είναι κηλιδωμένοι στα μάτια πολλών», είπε χαρακτηριστικά ο Γουίλσον.

«Θα ήταν ασφαλέστερο για τον Κάρολο να τις αποκόψει και εκείνες. Αλλά είναι ένας άνθρωπος με καλή καρδιά, και δεν μπόρεσε να το κάνει. Αυτό που απομένει είναι η πιθανότητα – αν φέρουν περαιτέρω ντροπή στη βασιλική οικογένεια – ο Γουίλιαμ να ολοκληρώσει τη δουλειά και, όταν γίνει βασιλιάς, να τους αφαιρέσει τους τίτλους. Δεν έχει τελειώσει ακόμη», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Αν οι επαγγελματικές ευκαιρίες στερέψουν, οι πριγκίπισσες θα μπορούσαν να αναγκαστούν να αποδεχτούν πιο «χαμηλής ποιότητας προτάσεις» όπως η μητέρα τους, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία, με τα χρόνια, έχει κατηγορηθεί ότι ασχολήθηκε με «αμφιλεγόμενο» φιλανθρωπικό έργο, τόνισε η ίδια πηγή.

«Οι πριγκίπισσες χρησιμοποιούν τους τίτλους τους για να βγάζουν χρήματα. Αν αυτό αρχίσει να στερεύει ως αποτέλεσμα της δυσμένειας του πατέρα τους, μπορεί να μπουν στον πειρασμό να ακολουθήσουν το παράδειγμα της μητέρας τους, αποδεχόμενες ολοένα και περισσότερες χαμηλής ποιότητας προτάσεις για να χρησιμοποιήσουν το πρόσωπο και το όνομά τους προκειμένου να συγκεντρώσουν μετρητά», δήλωσε ο Γουίλσον στη Daily Mail.

Σημειώνεται ότι και οι δύο αδελφές έχουν δουλειές πλήρους απασχόλησης, αλλά δε λαμβάνουν χρήματα από το Sovereign Grant, το βασιλικό ταμείο, καθώς δεν είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, επωφελούνται από το ταμείο εμπιστοσύνης που είχε δημιουργήσει η βασιλομήτωρ για τα δισέγγονά της, ένώ έλαβαν χρήματα και μετά το διαζύγιο των γονιών τους τη δεκαετία του 1990.

Στο παρελθόν, ο πρώην, πλέον, πρίγκιπας Άντριου, ανέφερε στην ιστοσελίδα του ότι «στηρίζει οικονομικά και τις δύο κόρες του». Ωστόσο, αυτή η πηγή εισοδήματος και τυχόν άλλα οικονομικά οφέλη που μπορεί να συνοδεύουν τους τίτλους τους πλέον τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Ο Γουίλσον τόνισε σχετικά ότι: «Η συναναστροφή με αδίστακτους επιχειρηματίες που ξέρουν πώς να εκμεταλλευτούν έναν βασιλικό τίτλο υπήρξε η πτώση της Φέργκι, και θα μπορούσε να είναι και δική τους. Καμία από τις δύο γυναίκες δεν έχει σύζυγο με δουλειά που να μπορεί να τις συντηρήσει στο επίπεδο ζωής στο οποίο έχουν συνηθίσει, και μπορεί να δυσκολευτούν να διατηρήσουν το status τους στον επιχειρηματικό κόσμο τώρα που ο Άντριου έχασε τον τίτλο του».

