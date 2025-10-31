Η Nexperia σταματά τις προμήθειες τσιπ στην Κίνα – Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος, σε απόγνωση οι αυτοκινητοβιομηχανίες

Η Nexperia, η εταιρεία κατασκευής τσιπ αυτοκινήτων με έδρα την ΕΕ που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής διαμάχης, ανέστειλε τις προμήθειες στο κινεζικό εργοστάσιό της, εντείνοντας έναν εμπορικό πόλεμο που απειλεί να σταματήσει την παραγωγή σε αυτοκινητοβιομηχανίες σε όλο τον κόσμο.

Η εταιρεία έγραψε στους πελάτες αυτή την εβδομάδα ενημερώνοντάς τους ότι όλες οι προμήθειες σε ένα κινεζικό εργοστάσιο είχαν ανασταλεί.

Τον Σεπτέμβριο, η Ολλανδία χρησιμοποίησε τους νόμους περί εθνικής ασφάλειας για να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας κατασκευής τσιπ, επικαλούμενη ανησυχίες ότι ο Κινέζος ιδιοκτήτης της, η εταιρεία Wingtech Technologies, σχεδίαζε να μεταφέρει την πνευματική ιδιοκτησία σε μια άλλη εταιρεία που κατείχε. Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι αυτό απειλούσε το μέλλον της ευρωπαϊκής παραγωγικής ικανότητας τσιπ και απέλυσε τον πρόεδρο της Wingtech, Zhang Xuezheng, από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η Κίνα αντέδρασε σταματώντας τις εξαγωγές από όλα τα εργοστάσια της Nexperia στην Κίνα, προκαλώντας προειδοποιήσεις αυτή την εβδομάδα ότι το εμπάργκο θα αναγκάσει τις γραμμές παραγωγής στα εργοστάσια αυτοκινήτων της ΕΕ να κλείσουν μέσα σε λίγες μέρες.

Ένας εκτεταμένος αποκλεισμός απειλεί την αλυσίδα εφοδιασμού, επειδή πολλά προϊόντα Nexperia που κατασκευάζονται στην Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένων των πλακιδίων από τα οποία κόβονται τα τσιπ – αποστέλλονταν προηγουμένως στο κινεζικό εργοστάσιο για συσκευασία και διανομή.

Ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της Nexperia, Stefan Tilger, έγραψε ότι ανέστειλε τις αποστολές στο εργοστάσιο Dongguan, στη νότια επαρχία Guangdong, την Κυριακή, λέγοντας ότι αυτό ήταν «άμεση συνέπεια της πρόσφατης μη συμμόρφωσης της τοπικής διοίκησης με τους συμφωνημένους συμβατικούς όρους πληρωμής», σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από το Reuters.

Η Nexperia δήλωσε ότι εξακολουθεί να ελπίζει να επαναλάβει τις αποστολές και θέλει να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Ένα άτομο με γνώση της κατάστασης δήλωσε ότι οι αποστολές θα μπορούσαν να επαναληφθούν εάν πραγματοποιηθούν οι συμβατικές πληρωμές. Η εταιρεία θα συνεχίσει επίσης να αποστέλλει προϊόντα σε ένα εργοστάσιο στη Μαλαισία, το οποίο είναι μικρότερο από το κινεζικό εργοστάσιό της.

Μια σειρά από αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προειδοποιήσει για την πιθανότητα ελλείψεων εξαρτημάτων που είναι κρίσιμα σε όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία υπέφερε από σοβαρές ελλείψεις ημιαγωγών μετά την πανδημία του κορωνοϊού, αλλά αυτές επηρέασαν τα πιο προηγμένα τσιπ, παρά τα φθηνότερα τσιπ ελέγχου ισχύος που κατασκευάζει η Nexperia. Η εταιρεία γενικά αποστέλλει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια προϊόντα ετησίως, που χρησιμοποιούνται σε εξαρτήματα που κυμαίνονται από αερόσακους και ρυθμιζόμενα καθίσματα έως καθρέφτες και κεντρικό κλείδωμα.

Η Nissan δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι είχε αρκετά τσιπ μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, ενώ η ανταγωνίστρια Honda δήλωσε ότι είχε αναστείλει την παραγωγή σε ένα εργοστάσιο στο Μεξικό. Η Mercedes-Benz δήλωσε ότι ήταν «καλυμμένη» βραχυπρόθεσμα, αλλά αναζητούσε εναλλακτικές λύσεις. Η Volkswagen άφησε να εννοηθεί την Πέμπτη ότι οι ετήσιοι στόχοι κέρδους της διακυβεύονταν χωρίς επαρκή τσιπ.

Ωστόσο, η Toyota, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε έκθεση αυτοκινήτου στο Τόκιο την Παρασκευή ότι δεν αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα εφοδιασμού, ακόμη και αν τελικά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πλήγμα στην παραγωγή.

Η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) δήλωσε την Πέμπτη ότι φοβάται «σημαντικούς περιορισμούς παραγωγής στο εγγύς μέλλον, και πιθανώς ακόμη και διακοπές παραγωγής» εάν η κατάσταση με την Nexperia δεν μπορέσει να επιλυθεί σύντομα.

Η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βιρκούνεν, θα συναντηθεί με τους ηγέτες της Nexperia την Παρασκευή για να συζητήσουν την κρίση.

Οι βρετανικές δραστηριότητες ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν. Η Nexperia παράγει ορισμένα τσιπ wafer στο Μάντσεστερ, σε ένα εργοστάσιο που ιδρύθηκε αρχικά από την ολλανδική εταιρεία Philips.

Η Nexperia κατείχε προηγουμένως ένα άλλο εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη νότια Ουαλία, αλλά εμποδίστηκε από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Newport Wafer Fab από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για λόγους εθνικής ασφάλειας, λόγω των Κινέζων ιδιοκτητών της. Η αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών Vishay Intertechnology τελικά συμφώνησε να αγοράσει το εργοστάσιο τον Νοέμβριο του 2023.

Διαβάστε επίσης:

Νέο παραλήρημα Μπεν Γκβιρ: Απαιτεί θανατική ποινή μπροστά από αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους κρατούμενους (Video)

Λούβρο: MME αναφέρουν ότι κλέφτες του Μουσείου προσέγγισαν ισραηλινή εταιρεία για να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet

Γαλλία: Σοκάρουν τα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες – 107 θύματα μόνο το 2024