search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 14:39

Λούβρο: MME αναφέρουν ότι κλέφτες του Μουσείου προσέγγισαν ισραηλινή εταιρεία για να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet

31.10.2025 14:39
enoploi-louvros

Μια πληροφορία από το Ισραήλ για την κλοπή στον Λούβρο, έρχεται από το Ynet.

Οι δράστες της «κλοπής του αιώνα» σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο πέντε ημέρες μετά τη κλοπή των κοσμημάτων, επικοινώνησαν μέσω εκπροσώπου με την ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας CGI Group, επιχειρώντας να διαπραγματευτούν την πώληση των κλοπιμαίων στο darknet.

Μάλιστα, το δημοσίευμα ισχυρίζεται πως η εταιρεία συμμετείχε σε σειρά κρυπτογραφημένων συνομιλιών με τον εκπρόσωπο και «έλαβε ενδείξεις ότι πράγματι κατείχε τουλάχιστον ορισμένα από τα κλεμμένα αντικείμενα» τα οποία αξίζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η κλοπη πραγματοποιήθηκε πριν 12 ημέρες στο Μουσείο με τα 7 από τα 8 αντικείμενα που εκλάπησαν, να παραμένουν άφαντα. Το ένα έπεσε από τους διαρρήκτες κατά την φυγή τους από το Μουσείο.

Χθες, η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό δήλωσε πως «έχει ακόμη την ελπίδα» ότι τα κοσμήματα που αφαιρέθηκαν από το Λούβρο και τη Γκαλερί Απόλλων στις 19 Οκτωβρίου «θα εντοπιστούν». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ίχνη τους, ωστόσο έχουν συλληφθεί 7 άτομα που φαίνεται πως συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Διαβάστε επίσης:

Ολλανδία: Οριστικά νικητής ο Γέτεν και το D66 σύμφωνα με τα ΜΜΕ

Γάζα: Δεν υπολογίζει καμία εκεχερία το Ισραήλ – Νέοι φονικοί βομβαρδισμοί μέσα στη νύχτα

Γαλλία: Σοκάρουν τα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες – 107 θύματα μόνο το 2024

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ELTA_YPOKATASTIMA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Συστημένο… στην κυβέρνηση «τσουνάμι» ερωτήσεων γαλάζιων βουλευτών

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

elta_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

public-new
ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στα Public – 20 Χρόνια Public, 20 Χρόνια εκδηλώσεων Βιβλίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:11
ELTA_YPOKATASTIMA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Συστημένο… στην κυβέρνηση «τσουνάμι» ερωτήσεων γαλάζιων βουλευτών

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

elta_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

1 / 3