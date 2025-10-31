Λούβρο: MME αναφέρουν ότι κλέφτες του Μουσείου προσέγγισαν ισραηλινή εταιρεία για να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet

Μια πληροφορία από το Ισραήλ για την κλοπή στον Λούβρο, έρχεται από το Ynet.

Οι δράστες της «κλοπής του αιώνα» σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο πέντε ημέρες μετά τη κλοπή των κοσμημάτων, επικοινώνησαν μέσω εκπροσώπου με την ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας CGI Group, επιχειρώντας να διαπραγματευτούν την πώληση των κλοπιμαίων στο darknet.

Μάλιστα, το δημοσίευμα ισχυρίζεται πως η εταιρεία συμμετείχε σε σειρά κρυπτογραφημένων συνομιλιών με τον εκπρόσωπο και «έλαβε ενδείξεις ότι πράγματι κατείχε τουλάχιστον ορισμένα από τα κλεμμένα αντικείμενα» τα οποία αξίζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η κλοπη πραγματοποιήθηκε πριν 12 ημέρες στο Μουσείο με τα 7 από τα 8 αντικείμενα που εκλάπησαν, να παραμένουν άφαντα. Το ένα έπεσε από τους διαρρήκτες κατά την φυγή τους από το Μουσείο.

Χθες, η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό δήλωσε πως «έχει ακόμη την ελπίδα» ότι τα κοσμήματα που αφαιρέθηκαν από το Λούβρο και τη Γκαλερί Απόλλων στις 19 Οκτωβρίου «θα εντοπιστούν». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ίχνη τους, ωστόσο έχουν συλληφθεί 7 άτομα που φαίνεται πως συμμετείχαν στην επιχείρηση.

