Λούβρο: Άφαντοι οι θησαυροί της «κλοπής του αιώνα» παρά τις συλλήψεις – Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους – Το προφίλ των υπόπτων

Σε επτά ανέρχονται πλέον οι συλλήψεις για την κλοπή του αιώνα στο μουσείο του Λούβρου που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, μετά τις πέντε νέες συλλήψεις υπόπτων που ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) η εισαγγελία του Παρισιού.

Μεταξύ των πέντε νέων υπόπτων, ένας θεωρείται ότι συμμετείχε στην τετραμελή συμμορία που πραγματοποίησε τη ληστεία, όπως ανέφερε η Λωρ Μπεκώ, εισαγγελέας, σε ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Έτσι, μετά από 11 ημέρες ανθρωποκυνηγητού, η αστυνομία έχει πλέον συλλάβει τρεις από τους τέσσερις άνδρες που πιστεύεται ότι συμμετείχαν άμεσα στη ληστεία, μιμούμενοι εργάτες οικοδομών για να κλέψουν αντικείμενα από την εποχή του Ναπολέοντα.

Οι τελευταίες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (29/10) στο Παρίσι και την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Σεν-Σαν-Ντενί.

5 More Arrested In Louvre Heist, Jewels Still Missing https://t.co/jYzFKURFyI pic.twitter.com/zJEN7LaB74 — NDTV WORLD (@NDTVWORLD) October 30, 2025

Οι πρώτοι δύο ύποπτοι είχαν συλληφθεί το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν αναφέρθηκε ότι ένας εξ αυτών προσπαθούσε να διαφύγει στην Αλγερία από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ κοντά στο Παρίσι.

Μάχη με τον χρόνο για τα κλοπιμαία

Το Σάββατο οι αρχές επιτάχυναν τις έρευνές τους υπό τον φόβο διαφυγής των υπόλοιπων υπόπτων στο εξωτερικό, ενώ κάθε λεπτό που περνά μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθούν τα πολύτιμα κειμήλια της Γαλλίας άθικτα.

«Αυτά τα κοσμήματα είναι πλέον, αδύνατον να πουληθούν. Υπενθυμίζω, ότι όποιος τα αγοράσει θα είναι επίσης ένοχος για αποδοχή κλεμμένων αγαθών που σχετίζονται με αυτό το έγκλημα. Υπάρχει ακόμη χρόνος να επιστραφούν», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκώ.

Η Μπεκώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ύπαρξης μίας μεγαλύτερης σπείρας με έναν εγκέφαλο και παραλήπτη των κοσμημάτων, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι υπήρχε συνεργός μέσα από το μουσείο.

Η Μπεκώ δήλωσε ότι η έρευνα δεν έχει ακόμη οδηγήσει στην ανεύρεση των κλεμμένων θησαυρών, η αξία των οποίων εκτιμάται σε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, όπως μεταδίδει το CNN.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα κοσμήματα – μεταξύ των οποίων ένα σμαραγδένιο κολιέ διακοσμημένο με πάνω από 1.000 διαμάντια, που είχε χαρίσει ο Ναπολέων στη δεύτερη σύζυγό του – πιθανόν να διαλυθούν για να αξιοποιηθούν τα υλικά τους.

Suspects arrêtés, bijoux introuvables, profil des mis en examen : ce que l'on sait sur le cambriolage du Louvre https://t.co/0hEJyfgdit October 30, 2025

Το προφίλ των υπόπτων

Οι δύο αυτοί ύποπτοι τέθηκαν υπό επίσημη έρευνα για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία. Το ζευγάρι «αναγνώρισε εν μέρει» τη συμμετοχή του μετά από 96 ώρες κατάθεσης, ανακοίνωσε η Μπεκώ αργά την Τετάρτη.

Ο πρώτος ύποπτος, 34 ετών, αλγερινής καταγωγής, είχε ποινικό μητρώο για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και ταυτοποιήθηκε μέσω DNA που βρέθηκε σε ένα από τα σκούτερ.

Ο δεύτερος ύποπτος, 39 ετών, οδηγός παράνομου ταξί και διανομέας από το προάστιο Ομπερβιλιέ του Παρισιού, ήταν γνωστός στις αρχές για σοβαρές κλοπές. Το DNA του βρέθηκε πάνω σε γυαλί από μία από τις θρυμματισμένες προθήκες, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους πέντε νέους υπόπτους.

Η ληστεία έχει τραβήξει την παγκόσμια προσοχή και έχει θέσει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο της Γαλλίας. Η Λωρενς ντε Καρ, διευθύντρια του Λούβρου, παραδέχθηκε στη γαλλική Γερουσία ότι δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στη δεύτερη σκάλα όπου οι κλέφτες εισέβαλαν στην Αίθουσα του Απόλλωνα χρησιμοποιώντας γωνιακό τροχό στις 19 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ανάλυση CNN: Τραμπ και Πούτιν παίζουν με τη φωτιά – Μια νέα πυρηνική εποχή ξεκινά

Guardian: Ρώσοι στρατηγοί βασανίζουν και εκτελούν στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία – Για προπαγάνδα μιλάει η Μόσχα

Διαψεύδει ο Χουάν Κάρλος τη φημολογούμενη σχέση του με τη Νταϊάνα: Ήταν ψυχρή και απόμακρη – Δεν είχαμε ποτέ ερωτική σχέση