Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες αναγνώρισαν «εν μέρει» την εμπλοκή τους στη ληστεία – Εντοπίστηκε DNA τους σε δίκυκλο

Ύποπτοι θεωρούνται από την Εισαγγελία του Παρισιού οι δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στο Λούβρο, ότι δηλαδή ήταν αυτοί που εισέβαλαν στην πτέρυγα Apollon του μουσείου και έκλεψαν τα ανεκτίμητα κοσμήματα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισαγγελέας Λορ Μπεκό.
Οι δύο άνδρες έχουν «εν μέρει» αναγνωρίσει την εμπλοκή τους στη ληστεία, είπε.
Τέσσερις κουκουλοφόροι τράπηκαν σε φυγή με τα κοσμήματα αφού εισέβαλαν στο Λούβρο το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας μεγάλα κενά ασφαλείας στο μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.
Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι τα κοσμήματα δεν έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής.
Τον εντοπισμό DNA σε έναν από τους υπόπτους στο δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε επίσης η εισαγγελέας.
Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε και επέτρεψε στους υπόπτους να μπουν στο Μουσείο είχε κλαπεί στις 10 Οκτωβρίου.
Η Λορ Μπεκό σημείωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η συμμορία πίσω από τη θεαματική ληστεία, είναι μεγαλύτερη από τους τέσσερις που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.
