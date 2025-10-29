Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες αναγνώρισαν «εν μέρει» την εμπλοκή τους στη ληστεία – Εντοπίστηκε DNA τους σε δίκυκλο

Ύποπτοι θεωρούνται από την Εισαγγελία του Παρισιού οι δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στο Λούβρο, ότι δηλαδή ήταν αυτοί που εισέβαλαν στην πτέρυγα Apollon του μουσείου και έκλεψαν τα ανεκτίμητα κοσμήματα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισαγγελέας Λορ Μπεκό.

Οι δύο άνδρες έχουν «εν μέρει» αναγνωρίσει την εμπλοκή τους στη ληστεία, είπε.

Paris prosecutor says 2 suspects in the Louvre heist 'partially' admit their participation | Click on the image to read the full story https://t.co/ivTmwDvKId — WJCL News (@WJCLNews) October 29, 2025

Τέσσερις κουκουλοφόροι τράπηκαν σε φυγή με τα κοσμήματα αφού εισέβαλαν στο Λούβρο το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας μεγάλα κενά ασφαλείας στο μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.

Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι τα κοσμήματα δεν έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής.

Cambriolage du Louvre : les deux hommes interpellés ont partiellement reconnu les faits, la procureure a l’espoir de « retrouver les bijoux volés » https://t.co/UG8WPk3kUI October 29, 2025

Τον εντοπισμό DNA σε έναν από τους υπόπτους στο δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε επίσης η εισαγγελέας.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε και επέτρεψε στους υπόπτους να μπουν στο Μουσείο είχε κλαπεί στις 10 Οκτωβρίου.

Cambriolage au Louvre : profil des suspects, bijoux… Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de la procureure de Paris https://t.co/f3teVKYHaI pic.twitter.com/i0fPhgRUgg October 29, 2025

Η Λορ Μπεκό σημείωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η συμμορία πίσω από τη θεαματική ληστεία, είναι μεγαλύτερη από τους τέσσερις που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

