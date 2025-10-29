Μηνύματα σε μπουκάλι από στρατιώτες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στις ακτές της Αυστραλίας

Μηνύματα σε ένα μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, στις νοτιοδυτικές ακτές της χώρας.

Τα χαρούμενα σημειώματα γράφτηκαν λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη του ταξιδιού τους για να ενταχθούν στα πεδία των μαχών της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ένας από τους στρατιώτες, ο στρατιώτης Μάλκολμ Νέβιλ, έγραφε στη μητέρα του ότι το φαγητό στο πλοίο ήταν «πολύ καλό» και ότι ήταν «τόσο χαρούμενοι όσο ο Λάρι». Μήνες αργότερα, σκοτώθηκε εν ώρα μάχης σε ηλικία 28 ετών. Ο άλλος στρατιώτης, ο 37χρονος στρατιώτης Γουίλιαμ Χάρλεϊ, επέζησε του πολέμου και επέστρεψε σπίτι.

Τα γράμματα έχουν μεταβιβαστεί στους απογόνους τους, οι οποίοι έχουν μείνει άναυδοι από την ανακάλυψη.

Το μπουκάλι βρέθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην απομακρυσμένη παραλία Wharton, κοντά στο Esperance στη Δυτική Αυστραλία, από την κάτοικο της περιοχής Ντεμπ Μπράουν και την οικογένειά της.

Επισκεπτόταν την παραλία με τον σύζυγο και την κόρη της σε μια από τις τακτικές εκδρομές τους με τετράτροχη μηχανή για να καθαρίσουν τα σκουπίδια, όταν εντόπισαν ένα χοντρό γυάλινο μπουκάλι στην άμμο, είπε την Τρίτη.

«Καθαρίζουμε πολύ τις παραλίες μας και έτσι δεν θα προσπερνούσαμε ποτέ ένα σωρό σκουπιδιών. Έτσι, αυτό το μικρό μπουκάλι ήταν εκεί περιμένοντας να το παραλάβουν», δήλωσε η Μπράουν στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Αν και το χαρτί ήταν βρεγμένο, και τα δύο γράμματα ήταν ακόμα ευανάγνωστα, οπότε η Μπράουν άρχισε να εντοπίζει τις οικογένειες των στρατιωτών για να τους τα μεταβιβάσει.

Η Μπράουν εντόπισε τον δισέγγονο του στρατιώτη Νέβιλ, Χέρμπι Νέβιλ, αναζητώντας το όνομα του στρατιώτη και την πόλη από την οποία καταγόταν στο διαδίκτυο, καθώς η διεύθυνση της μητέρας του συμπεριλαμβανόταν στο σημείωμα.

Ο Νέβιλ δήλωσε στο ABC News ότι η εμπειρία ήταν «απίστευτη» για την οικογένειά του, ειδικά για τη Μάριαν Ντέιβις – την ανιψιά του στρατιώτη Νέβιλ – η οποία θυμάται τον θείο της να φεύγει για να πάει στον πόλεμο και να μην επιστρέφει ποτέ.

Η δεύτερη επιστολή, γραμμένη από τον στρατιώτη Γουίλιαμ Χάρλεϊ, απευθυνόταν απλώς σε όποιον έβρισκε το μπουκάλι. Η μητέρα του είχε πεθάνει χρόνια νωρίτερα.

Η εγγονή του στρατιώτη Χάρλεϊ, Αν Τέρνερ, δήλωσε στο ABC ότι αυτή και τα τέσσερα άλλα εν ζωή εγγόνια του στρατιώτη ήταν «απόλυτα έκπληκτα» από το μήνυμα.

«Πραγματικά μοιάζει με θαύμα και νιώθουμε πολύ έντονα ότι ο παππούς μας μας άπλωσε το χέρι του από τον τάφο», είπε.

«Νιώθω πολύ συγκινημένος όταν βλέπω ότι ο άλλος νεαρός είχε μια μητέρα να της γράψει, και αυτό το μήνυμα στο μπουκάλι ήταν για τη μητέρα του, ενώ ο παππούς μας πριν από πολύ καιρό είχε χάσει τη μητέρα του, οπότε το γράφει απλώς σε αυτόν που βρήκε το μπουκάλι».

Το μπουκάλι πετάχτηκε στη θάλασσα «κάπου στον Όρμο», ανέφερε η επιστολή του Χάρλεϊ, αναφερόμενος στον Μεγάλο Αυστραλιανό Όρμο στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας.

Ένας καθηγητής ωκεανογραφίας δήλωσε στο ABC ότι μπορεί να βρισκόταν στο νερό μόνο για λίγες εβδομάδες πριν προσγειωθεί στην παραλία Wharton, όπου μπορεί να παρέμεινε θαμμένο για 100 χρόνια.

