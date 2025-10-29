Βραζιλία: Πτώματα παραταγμένα σε πλατεία μετά από φονική αστυνομική επιδρομή στο Ρίο

Οι σοροί τουλάχιστον 40 ανθρώπων έχουν τοποθετηθεί σε μια πλατεία μιας φτωχής γειτονιάς της βραζιλιάνικης πόλης Ρίο ντε Τζανέιρο – μια ημέρα μετά από μια μαζική αστυνομική επιδρομή εκεί.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 132 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις αστυνομικοί, σκοτώθηκαν στην επιδρομή εναντίον ύποπτων μελών της εγκληματικής συμμορίας Red Command, αλλά ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί καθώς ανακαλύπτονται περισσότερα πτώματα.

Η επιδρομή ήταν η πιο θανατηφόρα στην πόλη, όπου οι αρχές προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να περιορίσουν τις συμμορίες που ελέγχουν πολλές από τις φτωχότερες γειτονιές της.

Ο μεγάλος αριθμός θυμάτων έχει καταγγελθεί από το γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο δήλωσε ότι είναι «τρομοκρατημένο» από την αστυνομική επιχείρηση.

Η αστυνομία αναμένεται να δώσει μια ενημέρωση αργότερα την Τετάρτη.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν τις σκηνές που εκτυλίσσονταν την Τρίτη στις φαβέλες του Αλεμάο και της Πένια, στα βόρεια του Ρίο, ως «πολεμικές», με ανταλλαγές πυροβολισμών μεταξύ αστυνομικών και ενόπλων ανδρών – με λεωφορεία να καίγονται για να δημιουργήσουν οδοφράγματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη συμμοριών χρησιμοποίησαν επίσης drones για να ρίξουν εκρηκτικά στους αστυνομικούς καθώς εξαπλώνονταν στις γειτονιές, οι οποίες αποτελούν προπύργια της «Κόκκινης Διοίκησης».

«Έτσι αντιμετωπίζεται η αστυνομία του Ρίο από τους εγκληματίες: με βόμβες που ρίχνονται από drones. Αυτή είναι η κλίμακα της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε. Δεν πρόκειται για συνηθισμένο έγκλημα, αλλά για ναρκοτρομοκρατία», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο.

Τα πανεπιστήμια και τα σχολεία ακύρωσαν μαθήματα και πολλοί κάτοικοι παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους καθώς έξω ακούγονταν πυροβολισμοί.

Ο κυβερνήτης Κάστρο δήλωσε ότι η επιδρομή είχε προγραμματιστεί εδώ και δύο μήνες και βασίστηκε σε ενδελεχή έρευνα.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας άνδρας που κατηγορείται ότι ήταν κορυφαίος έμπορος ναρκωτικών για την Κόκκινη Διοίκηση.

Ο κυβερνήτης επαίνεσε τους αστυνομικούς που σκοτώθηκαν σε αυτό που χαρακτήρισε «ιστορική ημέρα» κατά την οποία «αντιμετώπισαν το οργανωμένο έγκλημα».

Ο Ραφαέλ Σοάρες, Βραζιλιάνος δημοσιογράφος που καλύπτει το έγκλημα στο Ρίο, δήλωσε στο BBC News Brasil ότι η Κόκκινη Διοίκηση βρισκόταν σε επιθετική πορεία στο Ρίο τα τελευταία χρόνια, ανακτώντας εδάφη που είχε χάσει από τους αντιπάλους της, την Πρώτη Διοίκηση Πρωτεύουσας (PCC).

Ο Σοάρες πρόσθεσε ότι η αστυνομική επιχείρηση ήταν μέρος των προσπαθειών του Κυβερνήτη Κάστρο να αφήσει το στίγμα του και να καταφέρει ένα αποφασιστικό πλήγμα στην εγκληματικότητα στην πόλη ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους.

Η αστυνομική επιδρομή έρχεται επίσης λίγες μέρες πριν η πόλη φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής Δημάρχων C40 – μια συνάντηση σχεδόν 100 δημάρχων από τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου – και το Βραβείο Earthshot – το περιβαλλοντικό βραβείο που θα απονεμηθεί από τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ στις 5 Νοεμβρίου.

Οι τεράστιες αστυνομικές επιδρομές δεν είναι ασυνήθιστες στο Ρίο, αλλά ο αριθμός των θανάτων στην επιχείρηση της Τρίτης είναι πρωτοφανής.

Σύμφωνα με τον Σοάρες, οι αστυνομικές επιχειρήσεις στις οποίες σκοτώνονται περισσότεροι από 20 άνθρωποι είναι «πολύ σπάνιες» σε όλη τη Βραζιλία και όσες συμβαίνουν, έχουν συμβεί κυρίως στο Ρίο.

Ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Βίκτορ Σάντος, δήλωσε ότι 280.000 άνθρωποι ζούσαν στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι επιδρομές.

Imagens da Band mostram traficantes fugindo para a mata durante uma megaoperação das Polícias Militar e Civil.



Os criminosos vestem roupas de combate, utilizam coletes à prova de balas e portam armas de grosso calibre. pic.twitter.com/K1PEgVQlWV — Brasil Paralelo (@brasilparalelo) October 28, 2025

Τα αστυνομικά πλάνα έδειχναν βαριά οπλισμένους αστυνομικούς να περιπολούν τα στενά, απόκρημνα δρομάκια των πυκνοκατοικημένων φαβέλων στις πλαγιές των λόφων.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος που βλέπουμε στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Δεκαετίες αδράνειας από όλους τους θεσμούς – δημοτικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς – έχουν επιτρέψει την επέκταση του εγκλήματος στην επικράτειά μας», δήλωσε ο Σάντος.

