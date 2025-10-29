Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Νικολάς Μαδούρο ώστε να προδώσει τον ηγέτη της Βενεζουέλας

Ένας ομοσπονδιακός πράκτορας των ΗΠΑ, είχε μια τολμηρή πρόταση για τον επικεφαλής πιλότο του Νικολάς Μαδούρο: Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να εκτρέψει κρυφά το αεροπλάνο του προέδρου της Βενεζουέλας σε ένα μέρος όπου οι αρχές των ΗΠΑ θα μπορούσαν να συλλάβουν τον ισχυρό άνδρα.

Σε αντάλλαγμα, ο πράκτορας είπε στον πιλότο σε μια μυστική συνάντηση, θα γινόταν πολύ πλούσιος, όπως αποκαλύπτει το AP.

Η συζήτηση ήταν τεταμένη και ο πιλότος έφυγε χωρίς να δεσμευτεί, αν και έδωσε στον πράκτορα, τον Έντουιν Λόπεζ, τον αριθμό του κινητού του – ένα σημάδι ότι μπορεί να ενδιαφερόταν να βοηθήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Τους επόμενους 16 μήνες, ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του από την κυβερνητική του θέση τον Ιούλιο, ο Λόπεζ συνέχισε να συνομιλεί με τον πιλότο μέσω μιας κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η ανείπωτη, γεμάτη ίντριγκες ιστορία για το πώς ο Λόπεζ προσπάθησε να πείσει τον πιλότο έχει όλα τα στοιχεία ενός θρίλερ κατασκοπείας του Ψυχρού Πολέμου – πολυτελή ιδιωτικά τζετ, μια μυστική συνάντηση σε ένα υπόστεγο αεροδρομίου, διπλωματία υψηλού διακυβεύματος και το λεπτό φλερτ ενός βασικού υπολοχαγού του Μαδούρο. Υπήρξε ακόμη και μια τελική μηχανορραφία με στόχο να κλονίσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας σχετικά με την πραγματική αφοσίωση του πιλότου.

Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο αποκαλύπτει την έκταση — και συχνά με απρόσεκτο τρόπο — με την οποία οι ΗΠΑ επιδιώκουν εδώ και χρόνια να ανατρέψουν τον Μαδούρο, τον οποίο κατηγορούν για την καταστροφή της δημοκρατίας του πλούσιου σε πετρέλαιο έθνους, ενώ παράλληλα παρέχει μια σανίδα σωτηρίας σε εμπόρους ναρκωτικών, τρομοκρατικές ομάδες και την κομμουνιστική Κούβα.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει ακόμη πιο σκληρή γραμμή. Από το καλοκαίρι, ο πρόεδρος έχει αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες, επιθετικά ελικόπτερα και πολεμικά πλοία στην Καραϊβική για να επιτεθούν σε αλιευτικά σκάφη που είναι ύποπτα για λαθρεμπόριο κοκαΐνης από τη Βενεζουέλα. Σε 13 επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων μερικών στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ο αμερικανικός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 57 ανθρώπους.

Αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ εξουσιοδότησε τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας, και η κυβέρνηση των ΗΠΑ διπλασίασε επίσης το ποσό για τη σύλληψη του Μαδούρο με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, μια κίνηση που ο Λόπεζ προσπάθησε να αξιοποιήσει σε ένα μήνυμα κειμένου προς τον πιλότο.

«Περιμένω ακόμα την απάντησή σας», έγραψε ο Λόπεζ στον πιλότο στις 7 Αυγούστου, επισυνάπτοντας έναν σύνδεσμο προς ένα δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ανακοίνωνε ότι η αμοιβή είχε αυξηθεί στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Λεπτομέρειες για το τελικά ανεπιτυχές σχέδιο αντλήθηκαν από συνεντεύξεις με τρεις νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ, καθώς και έναν από τους αντιπάλους του Μαδούρο. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή είτε δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν την προσπάθεια είτε φοβόντουσαν αντίποινα για την αποκάλυψή της. Το Associated Press εξέτασε επίσης – και επικύρωσε – τις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ του Λόπεζ και του πιλότου.

Οι προσπάθειες εντοπισμού του πιλότου, του Βενεζουελανού στρατηγού Μπίτνερ Βιλέγκας, δεν ήταν επιτυχείς.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασαν. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το σχέδιο καταστρώθηκε όταν ένας πληροφοριοδότης εμφανίστηκε στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Δομινικανή Δημοκρατία στις 24 Απριλίου 2024, όταν ο Τζο Μπάιντεν ήταν πρόεδρος. Ο πληροφοριοδότης ισχυρίστηκε ότι είχε πληροφορίες για τα αεροπλάνα του Μαδούρο, σύμφωνα με τρεις από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Λόπεζ, 50 ετών, ήταν τότε ακόλουθος στην πρεσβεία και πράκτορας για τις Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας, μέρος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ένας νευρώδης πρώην δασοφύλακας του Αμερικανικού Στρατού από το Πουέρτο Ρίκο, ο Λόπεζ ηγούνταν των ερευνών της υπηρεσίας σε διακρατικά εγκληματικά δίκτυα με παρουσία στην Καραϊβική, μετά από μια ιστορική καριέρα στην εξάρθρωση συμμοριών ναρκωτικών, ξεπλύματος χρήματος και απατεώνων. Η εργασία του για την εξάρθρωση μιας παράνομης επιχείρησης ανταλλαγής συναλλάγματος στο Μαϊάμι προκάλεσε ακόμη και δημόσια επίπληξη το 2010 από τον Ούγκο Τσάβες, τον προκάτοχο του Μαδούρο. Η θέση στην πρεσβεία επρόκειτο να είναι η τελευταία του πριν από τη συνταξιοδότησή του.

Η πρεσβεία ήταν κλειστή, αν και ο Λόπεζ βρισκόταν ακόμα στο γραφείο του. Του δόθηκε μια κάρτα ευρετηρίου με το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του πληροφοριοδότη. Όταν τηλεφώνησε, ο πληροφοριοδότης ισχυρίστηκε ότι δύο αεροπλάνα που χρησιμοποιούσε ο Μαδούρο βρίσκονταν στη Δομινικανή Δημοκρατία και υποβάλλονταν σε δαπανηρές επισκευές.

Ο Λόπεζ ενθουσιάστηκε: Ήξερε ότι οποιαδήποτε συντήρηση πιθανότατα αποτελούσε ποινική παράβαση βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, επειδή θα περιλάμβανε την αγορά αμερικανικών εξαρτημάτων, κάτι που απαγορεύεται από τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας. Τα αεροπλάνα υπόκεινταν επίσης σε κατάσχεση – για παραβίαση των ίδιων κυρώσεων.

Ο εντοπισμός των αεροσκαφών ήταν εύκολος – στεγάζονταν στο αεροδρόμιο La Isabela στο Σάντο Ντομίνγκο. Η ιχνηλάτησή τους μέχρι τον Μαδούρο θα διαρκούσε μήνες για τους ομοσπονδιακούς ερευνητές. Καθώς χτίζονταν αυτή η υπόθεση, έμαθαν ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας είχε στείλει πέντε πιλότους στο νησί για να ανακτήσουν τα αεροσκάφη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων – ένα Dassault Falcon 2000EX και ένα Dassault Falcon 900EX.

Ο Λόπεζ είχε μια επιφοίτηση, σύμφωνα με τους νυν και πρώην αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με την επιχείρηση: Τι θα γινόταν αν μπορούσε να πείσει τον πιλότο να μεταφέρει τον Μαδούρο σε ένα μέρος όπου οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τον συλλάβουν;

Ο Μαδούρο είχε κατηγορηθεί το 2020 με ομοσπονδιακές κατηγορίες ναρκοτρομοκρατίας, κατηγορώντας τον ότι κατέκλυσε τις ΗΠΑ με κοκαΐνη.

Ο πράκτορας του DHS εξασφάλισε άδεια από τους ανωτέρους του και τις αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας να ανακρίνει τους πιλότους, ξεπερνώντας τις ανησυχίες των αξιωματούχων για τη δημιουργία διπλωματικής ρήξης με τη Βενεζουέλα.

Στο υπόστεγο του αεροδρομίου, σε μικρή απόσταση από το τζετ, ο Λόπεζ και οι συνάδελφοί του πράκτορες ζήτησαν από κάθε πιλότο να τους συναντήσει ξεχωριστά σε μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων. Δεν υπήρχε ημερήσια διάταξη, είπαν οι πράκτορες. Ήθελαν απλώς να μιλήσουν.

Οι πράκτορες προσποιήθηκαν ότι δεν γνώριζαν ότι οι πιλότοι περνούσαν τον χρόνο τους πετώντας γύρω από τον Μαδούρο και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους. Μίλησαν με κάθε αεροπόρο για περίπου μία ώρα, αφήνοντας τον μεγαλύτερο στόχο τους για το τέλος: τον Βιλέγκας, τον οποίο οι πράκτορες είχαν προσδιορίσει ως τον τακτικό πιλότο του Μαδούρο.

Ο Βιλέγκας ήταν μέλος της επίλεκτης προεδρικής τιμητικής φρουράς και συνταγματάρχης της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας. Ένας πρώην αξιωματούχος της Βενεζουέλας που ταξίδευε τακτικά με τον πρόεδρο τον περιέγραψε ως φιλικό, συγκρατημένο και έμπιστο του Μαδούρο. Τα αεροπλάνα που πετούσε χρησιμοποιούνταν για να μεταφέρουν τον Μαδούρο σε όλο τον κόσμο — συχνά σε αντιπάλους των ΗΠΑ όπως το Ιράν, η Κούβα και η Ρωσία. Σε ένα βίντεο του Δεκεμβρίου 2023 που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από τον Μαδούρο, ο Βιλέγκας φαίνεται να κρατάει έναν ασύρματο στο πιλοτήριο καθώς ο πρόεδρος ανταλλάσσει πατριωτικά συνθήματα με τον πιλότο ενός ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους Sukhoi.

🚨 ALERTE : OPÉRATION SECRÈTE DE LA CIA AU VENEZUELA CONTRE MADURO RÉVÉLÉE.



La CIA a tenté de recruter le pilote personnel du président vénézuélien Nicolás Maduro, le général Bitner Villegas, pour détourner l'avion de Maduro afin que les autorités américaines puissent le… pic.twitter.com/cW180XL8eS — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) October 28, 2025

Ο Λόπεζ κάλεσε τον Βιλέγκας στο δωμάτιο και αστειεύτηκαν για λίγο για διασημότητες που μετέφερε ο πιλότος, τη στρατιωτική του θητεία και τους τύπους αεροσκαφών που είχε άδεια να πετάει, σύμφωνα με δύο από τα άτομα που γνώριζαν την επιχείρηση. Μετά από περίπου 15 λεπτά, ο πιλότος άρχισε να γίνεται νευρικός και τα πόδια του άρχισαν να τρέμουν.

Ο πράκτορας ρώτησε πιο έντονα: Είχε πετάξει ποτέ ο πιλότος με τον Τσάβες ή τον Μαδούρο; Ο Βιλέγκας αρχικά προσπάθησε να αποφύγει τις ερωτήσεις, αλλά τελικά παραδέχτηκε ότι ήταν πιλότος και για τους δύο ηγέτες. Ο Βιλέγκας έδειξε στους πράκτορες φωτογραφίες στο τηλέφωνό του, με τον ίδιο και τους δύο προέδρους σε διάφορα ταξίδια. Παρείχε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Βενεζουέλας που είχε επισκεφτεί. Χωρίς να το γνωρίζει ο Βιλέγκας, ένας από τους συναδέλφους του Λόπεζ ηχογράφησε τη συνομιλία σε κινητό τηλέφωνο.

Καθώς η συνομιλία ολοκληρωνόταν, είπαν τα δύο άτομα, ο Λόπεζ έκανε την πρότασή του: Σε αντάλλαγμα για την μυστική μεταφορά του Μαδούρο στα χέρια της Αμερικής, ο πιλότος θα γινόταν πολύ πλούσιος και αγαπητός σε εκατομμύρια συμπατριώτες του. Το ραντεβού θα μπορούσε να είναι της επιλογής του πιλότου: η Δομινικανή Δημοκρατία, το Πουέρτο Ρίκο ή η αμερικανική στρατιωτική βάση στον κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα.

Ο Βιλέγκας δεν έδωσε καμία πληροφορία. Ωστόσο, πριν αναχωρήσει, έδωσε στον Λόπεζ τον αριθμό του κινητού του.

«Θησαυρός πληροφοριών»

Ο Βιλέγκας και οι άλλοι πιλότοι επέστρεψαν στη Βενεζουέλα χωρίς το αεροσκάφος, το οποίο τους είπαν ότι δεν είχε τις κατάλληλες άδειες.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ «έχτιζε» μια ομοσπονδιακή υπόθεση δήμευσης για να κατασχέσει τα αεροσκάφη. Κατάσχεσε το ένα, καταχωρημένο στο ευρωπαϊκό μικροκράτος του Αγίου Μαρίνου σε μια εικονική εταιρεία από τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Κατέλαβε το άλλο τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού στο εξωτερικό του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ως κορυφαίου διπλωμάτη των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη Τύπου στο αεροδρόμιο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ο Λόπεζ ενημέρωσε τον υπουργό ενώπιον του Τύπου. Ο Λόπεζ είπε στον Ρούμπιο ότι το αεροπλάνο περιείχε έναν «θησαυρό πληροφοριών», συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας και λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις κινήσεις του. Ο Λόπεζ επισύναψε ένταλμα κατάσχεσης στο αεροσκάφος.

Η κυβέρνηση του Μαδούρο αντέδρασε οργισμένα, εκδίδοντας μια δήλωση που κατηγόρησε τον Ρούμπιο για «θρασύτατη κλοπή».

Καθώς προχωρούσε την κατάσχεση σε συνεργασία με άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ο Λόπεζ επικεντρώθηκε στο να πείσει τον Βιλέγκας να συμμετάσχει στο σχέδιό του.

Το έργο δεν θα ήταν εύκολο. Ο Μαδούρο το είχε κάνει εξαιρετικά δαπανηρό για όποιον στραφεί εναντίον του. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2013, έχει καταστείλει βάναυσα τις διαμαρτυρίες, οδηγώντας σε δεκάδες συλλήψεις, ενώ έχει φυλακίσει ακόμη και κάποτε ισχυρούς συμμάχους που ήταν ύποπτοι για απιστία.

Οι δυό τους αντάλλαξαν μηνύματα στο WhatsApp και το Telegram περίπου δώδεκα φορές. Αλλά οι συζητήσεις φάνηκαν να μην οδηγούν πουθενά.

Τον Ιούλιο, ο Λόπεζ συνταξιοδοτήθηκε. Αλλά δεν μπορούσε να αφήσει τον Βιλέγκας να φύγει. Ζήτησε καθοδήγηση από την δεμένη κοινότητα των εξόριστων ηγετών της αντιπολίτευσης που γνώρισε. Ένας περιέγραψε τον πρώην πράκτορα ως εμμονικό με το να φέρει τον Μαδούρο στη δικαιοσύνη.

«Ένιωθε ότι είχε μια ημιτελή αποστολή να ολοκληρώσει», είπε ένα εξόριστο μέλος της αντιπολίτευσης του Μαδούρο, το οποίο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του. Αυτή η δέσμευση, πρόσθεσε, καθιστά τον Λόπεζ «πιο πολύτιμο για εμάς από πολλούς από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του Μαδούρο εντός της Βενεζουέλας».

Μετά το μήνυμα του Αυγούστου σχετικά με την αμοιβή των 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Λόπεζ έστειλε ένα άλλο λέγοντας ότι «απομένει ακόμα χρόνος για να γίνει ο ήρωας της Βενεζουέλας και να βρεθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας». Αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Λόπεζ παρακολουθούσε τα νέα για την ανάπτυξη του Τραμπ στην Καραϊβική όταν είδε μια ανάρτηση στο X από έναν ανώνυμο παρατηρητή αεροπλάνων που είχε παρακολουθήσει στενά τις διαδρομές αεροσκαφών του Μαδούρο όλα αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με τρία από τα άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ο χρήστης, @Arr3ch0, ένα λογοπαίγνιο με την αργκό της Βενεζουέλας για τον «εξοργισμένο», δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός χάρτη παρακολούθησης πτήσης που έδειχνε ένα προεδρικό Airbus να κάνει μια περίεργη κυκλική διαδρομή μετά την απογείωση από το Καράκας.

«Πού πηγαίνεις;» έγραψε ο Λόπεζ, χρησιμοποιώντας έναν νέο αριθμό.

«Ποιος είναι;» απάντησε ο Βιλέγκας, είτε μη αναγνωρίζοντας τον αριθμό είτε προσποιούμενος ότι δεν γνώριζε.

Όταν ο Λόπεζ άσκησε πιέσεις για το τι συζήτησαν στη Δομινικανή Δημοκρατία, ο Βιλέγκας έγινε επιθετικός, αποκαλώντας τον Λόπεζ «δειλό».

«Εμείς οι Βενεζουελάνοι είμαστε φτιαγμένοι από διαφορετικό υλικό», έγραψε ο Βιλέγκας. «Το τελευταίο πράγμα που είμαστε είναι προδότες».

Ο Λόπεζ του έστειλε μια φωτογραφία τους να μιλάνε μεταξύ τους σε έναν κόκκινο δερμάτινο καναπέ στο υπόστεγο αεροπλάνων τον προηγούμενο χρόνο.

«Είσαι τρελός;» απάντησε ο Βιλέγκας.

«Λίγο…», έγραψε ο Λόπεζ.

Δύο ώρες αργότερα, ο Λόπεζ προσπάθησε για τελευταία φορά, αναφέροντας τα τρία παιδιά του Βιλέγκας ονομαστικά και ένα καλύτερο μέλλον που, όπως είπε, τα περίμενε στις ΗΠΑ.

«Το παράθυρο για μια απόφαση κλείνει», έγραψε ο Λόπεζ, λίγο πριν ο Βιλέγκας μπλοκάρει τον αριθμό του. «Σύντομα θα είναι πολύ αργά».

Προσπαθώντας να ενοχλήσει τον Μαδούρο

Συνειδητοποιώντας ότι ο Βιλέγκας δεν επρόκειτο να συμμετάσχει στο σχέδιο, ο Λόπεζ και άλλοι στο κίνημα κατά του Μαδούρο αποφάσισαν να προσπαθήσουν να εκνευρίσουν τον ηγέτη της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τρία από τα άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Την επόμενη μέρα από την έντονη ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω WhatsApp μεταξύ του Λόπεζ και του Βιλέγκας, ο Μάρσαλ Μπίλινγκσλι – στενός σύμμαχος της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας – ανέλαβε δράση. Πρώην αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας σε Ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις, ο Μπίλινγκσλι τρολάριζε επί εβδομάδες τον Μαδούρο.

Ο Μπίλινγκσλι συμπεριέλαβε φωτογραφίες του Μαδούρο δίπλα στον Βιλέγκας που σίγουρα θα προκαλούσαν απορία. Η μία ήταν η ίδια που είχε μοιραστεί ο Λόπεζ με τον Βιλέγκας την προηγούμενη μέρα μέσω WhatsApp, εκτός από το ότι ο πράκτορας είχε αφαιρεθεί από αυτήν. Η άλλη ήταν μια επίσημη φωτογραφία της πολεμικής αεροπορίας με ένα χρυσό αστέρι που υποδήλωνε τον νέο του βαθμό προσαρτημένο στην επωμίδα του ώμου.

Η ανάρτηση του Χ δημοσιεύτηκε στις 3:01 μ.μ. – ένα λεπτό πριν από την απογείωση ενός άλλου Airbus που είναι γνωστό ότι πετάει ο Μαδούρο από το αεροδρόμιο του Καράκας. Είκοσι λεπτά αργότερα, το αεροπλάνο επέστρεψε απροσδόκητα στο αεροδρόμιο.

Οι αντίπαλοι του Μαδούρο εικάζουν ότι ο πιλότος είχε διαταχθεί να επιστρέψει για να ανακριθεί. Άλλοι αναρωτιόντουσαν αν θα φυλακιζόταν. Κανείς δεν είδε ούτε άκουσε νέα του Βιλέγκας για μέρες. Στη συνέχεια, στις 24 Σεπτεμβρίου, ο πιλότος επανεμφανίστηκε, φορώντας στολή πτήσης της πολεμικής αεροπορίας, σε μια τηλεοπτική εκπομπή με μεγάλη απήχηση, την οποία παρουσίαζε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέλο.

Ο Καμπέλο απέρριψε με γέλιο κάθε υπόνοια ότι ο στρατός της Βενεζουέλας θα μπορούσε να εξαγοραστεί. Καθώς επαινούσε την αφοσίωση του Βιλέγκας, αποκαλώντας τον «αλάνθαστο, άψογο πατριώτη», ο πιλότος παρέμεινε σιωπηλός, σηκώνοντας τη γροθιά του σε μια επίδειξη αφοσίωσής του.

