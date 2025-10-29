Guardian: Το Ισραήλ «έδεσε» Google και Amazon με άκαπτους όρους ώστε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία τους χωρίς νομικούς περιορισμούς

Όταν η Google και η Amazon διαπραγματεύτηκαν μια σημαντική συμφωνία cloud computing ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021, ο πελάτης τους – η ισραηλινή κυβέρνηση – είχε μια ασυνήθιστη απαίτηση: να συμφωνήσουν στη χρήση ενός μυστικού κώδικα ως μέρος μιας συμφωνίας που θα γινόταν γνωστή ως «μηχανισμός κλεισίματος ματιού».

Η απαίτηση, υπό την οποία η Google και η Amazon θα παρέκαμπταν αποτελεσματικά τις νομικές υποχρεώσεις τους σε χώρες σε όλο τον κόσμο, γεννήθηκε από τις ανησυχίες του Ισραήλ ότι τα δεδομένα που μεταφέρει στις πλατφόρμες cloud των παγκόσμιων εταιρειών θα μπορούσαν να καταλήξουν στα χέρια ξένων αρχών επιβολής του νόμου.

Όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις cloud της Google και της Amazon συμμορφώνονται συστηματικά με αιτήματα της αστυνομίας, των εισαγγελέων και των υπηρεσιών ασφαλείας για την παράδοση δεδομένων πελατών για την υποβοήθηση των ερευνών.

Αυτή η διαδικασία συχνά καλύπτεται από μυστικότητα. Οι εταιρείες συχνά εμποδίζονται να ειδοποιήσουν τον επηρεαζόμενο πελάτη ότι οι πληροφορίες τους έχουν παραδοθεί. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή η υπηρεσία επιβολής του νόμου έχει την εξουσία να το απαιτήσει αυτό είτε επειδή ένα δικαστήριο τους έχει διατάξει να σιωπήσουν.

Για το Ισραήλ, η απώλεια του ελέγχου των δεδομένων του από αρχές στο εξωτερικό ήταν μια σημαντική ανησυχία. Έτσι, για να αντιμετωπίσουν την απειλή, οι αξιωματούχοι δημιούργησαν ένα μυστικό σύστημα προειδοποίησης: οι εταιρείες πρέπει να στέλνουν σήματα κρυμμένα σε πληρωμές προς την ισραηλινή κυβέρνηση, ενημερώνοντάς την πότε έχει αποκαλύψει ισραηλινά δεδομένα σε ξένα δικαστήρια ή ερευνητές.

Για να κλείσουν την επικερδή σύμβαση, η Google και η Amazon συμφώνησαν στον λεγόμενο μηχανισμό «κλεισίματος του ματιού», σύμφωνα με διαρροή εγγράφων που είδε ο Guardian, στο πλαίσιο κοινής έρευνας με την ισραηλινοπαλαιστινιακή έκδοση +972 Magazine και το εβραϊκό μέσο Local Call.

Με βάση τα έγγραφα και τις περιγραφές της σύμβασης από Ισραηλινούς αξιωματούχους, η έρευνα αποκαλύπτει πώς οι εταιρείες υπέκυψαν σε μια σειρά αυστηρών και ανορθόδοξων «ελέγχων» που περιέχονται στη συμφωνία του 2021, γνωστή ως Project Nimbus. Τόσο η Google όσο και οι επιχειρήσεις cloud της Amazon αρνήθηκαν ότι απέφυγαν οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις.

Οι αυστηροί έλεγχοι περιλαμβάνουν μέτρα που απαγορεύουν στις αμερικανικές εταιρείες να περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μια σειρά από ισραηλινές κυβερνητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας και στρατιωτικές μονάδες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες cloud τους. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι εταιρείες δεν μπορούν να αναστείλουν ή να αποσύρουν την πρόσβαση του Ισραήλ στην τεχνολογία τους, ακόμη και αν διαπιστωθεί ότι έχει παραβιάσει τους όρους παροχής υπηρεσιών τους.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εισήγαγαν τους ελέγχους για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από αναμενόμενες απειλές. Φοβόντουσαν ότι η Google ή η Amazon θα μπορούσαν να υποκύψουν στις πιέσεις των εργαζομένων ή των μετόχων και να αποσύρουν την πρόσβαση του Ισραήλ στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, εάν συνδεθούν με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ανησυχούσαν επίσης ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες σε νομικές ενέργειες στο εξωτερικό, ιδίως σε περιπτώσεις που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας στην στρατιωτική κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Γάζας.

Οι όροι της συμφωνίας Nimbus φαίνεται να απαγορεύουν στην Google και την Amazon το είδος της μονομερούς δράσης που έλαβε η Microsoft τον περασμένο μήνα, όταν απενεργοποίησε την πρόσβαση του ισραηλινού στρατού στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ενός συστήματος επιτήρησης που παρακολουθεί τις τηλεφωνικές κλήσεις των Παλαιστινίων.

Η Microsoft, η οποία παρέχει μια σειρά υπηρεσιών cloud στον στρατιωτικό και δημόσιο τομέα του Ισραήλ, υπέβαλε προσφορά για τη σύμβαση Nimbus, αλλά ηττήθηκε από τους ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, η προσφορά της Microsoft απορρίφθηκε, καθώς αρνήθηκε να αποδεχθεί ορισμένες από τις απαιτήσεις του Ισραήλ.

Όπως και με τη Microsoft, οι επιχειρήσεις cloud της Google και της Amazon έχουν αντιμετωπίσει έλεγχο τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας τους – και ιδίως της σύμβασης Nimbus – στον διετή πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσής του στην περιοχή, όπου μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία, ο ισραηλινός στρατός βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε παρόχους cloud για την αποθήκευση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών πληροφοριών.

Ένα τέτοιο σύνολο δεδομένων ήταν η τεράστια συλλογή υποκλαπέντων παλαιστινιακών κλήσεων που μέχρι τον Αύγουστο ήταν αποθηκευμένες στην πλατφόρμα cloud της Microsoft. Σύμφωνα με πηγές πληροφοριών, ο ισραηλινός στρατός σχεδίαζε να μεταφέρει τα δεδομένα στα κέντρα δεδομένων της Amazon Web Services (AWS).

Η Amazon δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Guardian σχετικά με το αν γνώριζε το σχέδιο του Ισραήλ να μεταφέρει τα δεδομένα μαζικής παρακολούθησης στην πλατφόρμα cloud. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι σεβόταν «το απόρρητο των πελατών μας και δεν συζητάμε τη σχέση μας χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή έχουμε ορατότητα στο φόρτο εργασίας τους» που είναι αποθηκευμένο στο cloud.

Ερωτηθείς για τον μηχανισμό «κλεισίματος του ματιού», τόσο η Amazon όσο και η Google αρνήθηκαν ότι παρέκαμψαν νομικά δεσμευτικές εντολές. «Η ιδέα ότι θα αποφεύγαμε τις νομικές μας υποχρεώσεις προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως αμερικανική εταιρεία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, είναι κατηγορηματικά λανθασμένη», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Google.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις που έχει κάνει προηγουμένως η Google, ισχυριζόμενη ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να τηρήσει τις πολιτικές της, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Ήμασταν πολύ σαφείς σχετικά με τη σύμβαση Nimbus, σε τι απευθύνεται, καθώς και τους όρους παροχής υπηρεσιών και την πολιτική αποδεκτής χρήσης που τη διέπουν. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αυτό φαίνεται να είναι μια ακόμη προσπάθεια να υπονοηθεί ψευδώς το αντίθετο».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα της ισραηλινής κυβέρνησης που περιγράφουν λεπτομερώς τους ελέγχους που εισήχθησαν στη συμφωνία Nimbus, οι αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχαν αποσπάσει σημαντικές παραχωρήσεις από την Google και την Amazon, αφού οι εταιρείες συμφώνησαν να προσαρμόσουν τις εσωτερικές διαδικασίες και να «υποτάξουν» τους τυπικούς συμβατικούς τους όρους υπέρ των απαιτήσεων του Ισραήλ.

Ένα κυβερνητικό υπόμνημα που κυκλοφόρησε αρκετούς μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανέφερε: «[Οι εταιρείες] κατανοούν τις ευαισθησίες της ισραηλινής κυβέρνησης και είναι πρόθυμες να αποδεχτούν τις απαιτήσεις μας».

Πώς λειτουργεί ο μυστικός κώδικας

Η σύμβαση Nimbus – η οποία έχει ισχύ αρχικά επτά χρόνια με δυνατότητα επέκτασης – είναι μια πρωτοβουλία της ισραηλινής κυβέρνησης για την αποθήκευση πληροφοριών από ολόκληρο τον δημόσιο τομέα και τον στρατό σε εμπορικά κέντρα δεδομένων.

Παρόλο που τα δεδομένα της θα αποθηκεύονταν στα νεόκτιστα κέντρα δεδομένων της Google και της Amazon με έδρα το Ισραήλ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι φοβόντουσαν ότι οι εξελίξεις στη νομοθεσία των ΗΠΑ και της Ευρώπης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πιο άμεσες οδούς για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου ώστε να τα αποκτήσουν μέσω άμεσων αιτημάτων ή κλητεύσεων που εκδίδονται από δικαστήρια.

Έχοντας κατά νου αυτήν την απειλή, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εισήγαγαν στη συμφωνία Nimbus μια απαίτηση για τις εταιρείες να στέλνουν κωδικοποιημένο μήνυμα – ένα «κλείσιμο του ματιού» – στην κυβέρνησή τους, αποκαλύπτοντας την ταυτότητα της χώρας στην οποία είχαν υποχρεωθεί να παραδώσουν ισραηλινά δεδομένα, αλλά τους απαγορεύτηκε να το πουν.

Διαρροή εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ, τα οποία περιλαμβάνουν μια οριστικοποιημένη έκδοση της συμφωνίας Nimbus, υποδηλώνουν ότι ο μυστικός κώδικας έχει τη μορφή πληρωμών – που αναφέρονται ως «ειδική αποζημίωση» – που θα καταβάλλονται από τις εταιρείες στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι πληρωμές πρέπει να γίνονται «εντός 24 ωρών από τη μεταφορά των πληροφοριών» και να αντιστοιχούν στον τηλεφωνικό κωδικό της ξένης χώρας, ύψους μεταξύ 1.000 και 9.999 σέκελ.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο μηχανισμός λειτουργεί ως εξής:

Εάν είτε η Google είτε η Amazon παρέχουν πληροφορίες στις αρχές στις ΗΠΑ, όπου ο κωδικός κλήσης είναι +1, και τους απαγορεύεται να αποκαλύψουν τη συνεργασία τους, πρέπει να στείλουν στην ισραηλινή κυβέρνηση 1.000 σέκελ.

Εάν, για παράδειγμα, οι εταιρείες λάβουν αίτημα για ισραηλινά δεδομένα από τις αρχές στην Ιταλία, όπου ο κωδικός κλήσης είναι +39, πρέπει να στείλουν 3.900 σέκελ.

Νομικοί εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πρώην εισαγγελέων των ΗΠΑ, δήλωσαν ότι η ρύθμιση ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη και ενείχε κινδύνους για τις εταιρείες, καθώς τα κωδικοποιημένα μηνύματα θα μπορούσαν να παραβιάσουν τις νομικές υποχρεώσεις στις ΗΠΑ, όπου έχουν την έδρα τους οι εταιρείες, να διατηρήσουν μυστική μια κλήτευση.

«Φαίνεται τρομερά χαριτωμένο και κάτι που αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ ή, πιο συγκεκριμένα, ένα δικαστήριο το καταλάβαινε, δεν νομίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερα συμπονετικοί», δήλωσε ένας πρώην δικηγόρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Αρκετοί εμπειρογνώμονες περιέγραψαν τον μηχανισμό ως μια «έξυπνη» λύση που θα μπορούσε να συμμορφωθεί με το γράμμα του νόμου, αλλά όχι με το πνεύμα του. «Είναι κάπως εξαιρετικό, αλλά είναι και επικίνδυνο», δήλωσε ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας των ΗΠΑ.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φαίνεται να το έχουν παραδεχτεί αυτό, σύμφωνα με έγγραφα. Οι απαιτήσεις τους σχετικά με το πώς η Google και η Amazon θα ανταποκριθούν σε μια εντολή που εκδόθηκε από τις ΗΠΑ «ενδέχεται να συγκρούονται» με την αμερικανική νομοθεσία, σημείωσαν, και οι εταιρείες θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ «παραβίασης της σύμβασης ή παραβίασης των νομικών τους υποχρεώσεων».

Ούτε η Google ούτε η Amazon απάντησαν στις ερωτήσεις του Guardian σχετικά με το εάν είχαν χρησιμοποιήσει τον μυστικό κωδικό από τότε που τέθηκε σε ισχύ η σύμβαση Nimbus.

«Έχουμε μια αυστηρή παγκόσμια διαδικασία για την απάντηση σε νόμιμες και δεσμευτικές εντολές για αιτήματα που σχετίζονται με δεδομένα πελατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Amazon. «Δεν έχουμε καμία διαδικασία για να παρακάμψουμε τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που έχουμε σε νομικά δεσμευτικές εντολές».

Η Google αρνήθηκε να σχολιάσει ποιες από τις αυστηρές απαιτήσεις του Ισραήλ είχε αποδεχτεί στην ολοκληρωμένη συμφωνία Nimbus, αλλά είπε ότι ήταν «ψευδές» να «υπονοηθεί ότι με κάποιο τρόπο συμμετείχαμε σε παράνομη δραστηριότητα, κάτι που είναι παράλογο».

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών του Ισραήλ δήλωσε: «Ο υπαινιγμός του άρθρου ότι το Ισραήλ αναγκάζει τις εταιρείες να παραβιάζουν τον νόμο είναι αβάσιμος».

«Κανένας περιορισμός»

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φοβόντουσαν επίσης ένα σενάριο στο οποίο η πρόσβασή τους στην τεχνολογία των παρόχων cloud θα μπορούσε να αποκλειστεί ή να περιοριστεί.

Συγκεκριμένα, οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν ότι ακτιβιστές και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων θα μπορούσαν να ασκήσουν πιέσεις στην Google και την Amazon ή να ζητήσουν δικαστικές αποφάσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, για να τις αναγκάσουν να τερματίσουν ή να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους με το Ισραήλ, εάν η τεχνολογία τους συνδεόταν με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους, το Ισραήλ εισήγαγε ελέγχους στη συμφωνία Nimbus, την οποία η Google και η Amazon φαίνεται να έχουν αποδεχθεί, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που καταρτίστηκαν μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι η συμφωνία απαγορεύει στις εταιρείες να ανακαλούν ή να περιορίζουν την πρόσβαση του Ισραήλ στις πλατφόρμες cloud τους, είτε λόγω αλλαγών στην πολιτική της εταιρείας είτε επειδή διαπιστώνουν ότι η χρήση της τεχνολογίας τους από το Ισραήλ παραβιάζει τους όρους παροχής υπηρεσιών τους.

Υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή δεν μεταπωλεί την τεχνολογία των εταιρειών, «η κυβέρνηση επιτρέπεται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε υπηρεσία επιτρέπεται από την ισραηλινή νομοθεσία», σύμφωνα με ανάλυση της συμφωνίας από το υπουργείο Οικονομικών.

Οι τυπικές πολιτικές «αποδεκτής χρήσης» και των δύο εταιρειών ορίζουν ότι οι πλατφόρμες cloud τους δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, ούτε πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εμπλοκή ή την ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που προκαλούν «σοβαρή βλάβη» σε ανθρώπους.

Ωστόσο, σύμφωνα με έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που γνωρίζει το έργο Nimbus, δεν μπορεί να υπάρξει «κανένας περιορισμός» στο είδος των πληροφοριών που μεταφέρονται στις πλατφόρμες cloud της Google και της Amazon, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και των δεδομένων πληροφοριών. Οι όροι της συμφωνίας που είδε ο Guardian αναφέρουν ότι το Ισραήλ «έχει το δικαίωμα να μεταναστεύσει στο cloud ή να δημιουργήσει στο cloud οποιαδήποτε δεδομένα περιεχομένου επιθυμεί».

Το Ισραήλ εισήγαγε τις διατάξεις στη συμφωνία για να αποφύγει μια κατάσταση στην οποία η εταιρεία «αποφασίζει ότι ένας συγκεκριμένος πελάτης τους προκαλεί ζημιά και, ως εκ τούτου, παύουν να του πουλάνε υπηρεσίες», σημείωσε ένα έγγραφο.

Το Intercept ανέφερε πέρυσι ότι το έργο Nimbus διέπεται από ένα «τροποποιημένο» σύνολο εμπιστευτικών πολιτικών και επικαλέστηκε μια διαρροή εσωτερικής έκθεσης που υποδήλωνε ότι η Google κατανοούσε ότι δεν θα επιτρεπόταν να περιορίσει τους τύπους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί το Ισραήλ.

Τον περασμένο μήνα, όταν η Microsoft διέκοψε την πρόσβαση του Ισραήλ σε ορισμένες υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, το έπραξε αφού επιβεβαίωσε την αναφορά του Guardian και των συνεργατών της, +972 και Local Call, ότι ο στρατός είχε αποθηκεύσει έναν τεράστιο αριθμό υποκλαπέντων παλαιστινιακών κλήσεων στην πλατφόρμα cloud Azure της εταιρείας.

Ενημερώνοντας τον ισραηλινό στρατό για την απόφασή της, η Microsoft δήλωσε ότι η χρήση του Azure με αυτόν τον τρόπο παραβίαζε τους όρους παροχής υπηρεσιών της και «δεν ασχολείται με τη διευκόλυνση της μαζικής παρακολούθησης πολιτών».

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας Nimbus, η Google και η Amazon απαγορεύεται να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, καθώς θα «έκαναν διακρίσεις» κατά της ισραηλινής κυβέρνησης. Κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν οικονομικές κυρώσεις για τις εταιρείες, καθώς και νομικές ενέργειες για παραβίαση της σύμβασης.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η Google και η Amazon «δεσμεύονται από αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις που διασφαλίζουν τα ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ». Πρόσθεσε: «Αυτές οι συμφωνίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα νομιμοποιήσουμε τους ισχυρισμούς του άρθρου αποκαλύπτοντας ιδιωτικούς εμπορικούς όρους».

