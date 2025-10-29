search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 18:36
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

29.10.2025 15:53

Πάνω από 100 νεκροί, μεταξύ τους 46 παιδιά, από την ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα

29.10.2025 15:53
Gaza

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα βίωσαν τις πιο αιματηρές 24 ώρες από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους από 100 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 46 παιδιών, σε επιθέσεις σε όλη τη Γάζα αργά την Τρίτη και την Τετάρτη.

Παράλληλα, η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του και να τηρήσει τη συμφωνία, κατηγορώντας παράλληλα τις ΗΠΑ ότι είναι συνένοχες στο να βοηθήσουν το Ισραήλ να «επιβάλει νέες πραγματικότητες με τη βία» στη Γάζα.

«Η ύπουλη κλιμάκωση εναντίον του λαού μας στη Γάζα αποκαλύπτει μια σαφή ισραηλινή πρόθεση να υπονομεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να επιβάλει νέες πραγματικότητες με τη βία, υπό το πρόσχημα της αμερικανικής συνενοχής που παρέχει πολιτική κάλυψη στη φασιστική κυβέρνηση του Νετανιάχου για να συνεχίσει τα εγκλήματά της», ανέφερε η παλαιστινιακή ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Οι προκατειλημμένες θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης υπέρ της κατοχής αποτελούν πραγματική συνεργασία στην αιματοχυσία των παιδιών και των γυναικών μας και άμεση ενθάρρυνση της συνέχισης της επιθετικότητας».

Πρόσθεσε: «Το κίνημα καλεί επίσης τους μεσολαβητές και τους εγγυητές να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους σχετικά με αυτήν την κλιμακούμενη επιθετικότητα και να πιέσουν αμέσως την κατοχική κυβέρνηση να σταματήσει τις σφαγές της και να τηρήσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας».

Οι τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ «πιθανώς πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση των ΗΠΑ»

Το κύμα επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον της Γάζας σε απάντηση σε αυτό που αποκαλεί παραβιάσεις της εκεχειρίας σχεδόν σίγουρα πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της Ουάσινγκτον, δήλωσε στο Al Jazeera ένας αναλυτής ασφαλείας.

Ο Ρομπ Γκάιστ Πίνφολντ, λέκτορας διεθνούς ασφάλειας στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν «περισσότερο ή λιγότερο σαφώς συντονισμένες με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Ναι, το Ισραήλ εξαπέλυσε όλες αυτές τις επιθέσεις. Ναι, αυτό μπορεί να μοιάζει με παραβίαση της εκεχειρίας», είπε. «Αλλά είναι απίθανο αυτό να μην είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τους Αμερικανούς».

Είπε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι «σχεδόν σίγουρα θα έλεγαν κατ’ ιδίαν στην ισραηλινή κυβέρνηση: “Εντάξει, έχετε το δικαίωμα να απαντήσετε, αλλά έχετε και την ανάγκη να σταματήσετε. Δεν σας αφήνουμε να καταστρέψετε τη συμφωνία”».

Είπε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ, «ιδιαίτερα ο Νετανιάχου, γνωρίζει ότι προς το παρόν τουλάχιστον, αυτή η συμφωνία είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει».

«Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ο ηγέτης που καταρρέει τη συμφωνία», είπε ο Πίνφολντ.

