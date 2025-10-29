search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 15:06
ΚΟΣΜΟΣ

29.10.2025 14:32

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

29.10.2025 14:32
Τραγικές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, μετά την κατάρρευση του επταώροφου κτηρίου, με τον απολογισμό να μετράει μέχρι τώρα δύο νεκρά παιδιά.

Τα παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε το πρωί στην Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι.

Στα ερείπεια είχε εγκλωβιστεί μια πενταμελής οικογένεια, όπως είχε γίνει γνωστό, οι γονείς ηλικίας 44 και 37 ετών και τα τρία τους παιδιά 12, 14 και 18 ετών.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.

Δείτε Live εικόνα από το σημείο:

1 / 3