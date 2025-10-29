Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

Αν και ο Φρίντριχ Μερτς πριν ένα μήνα δήλωνε πως η χώρα βρίσκεται οικονομικά σε αδιέξοδο, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε αύξηση στον κατώτατο μισθό.

Συγκεκριμένα, η αύξηση μετατρέπει τον μισθό των 12,82 ευρώ ανά ώρα σε 13,90 ευρώ/ώρα. Η αύξηση θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου και ένα χρόνο θα φτάσει τα 14,60 ευρώ. Συνολικά η αύξηση θα φτάνει ανά μήνα τα 200 ευρώ το 2026 και 356 ευρώ το 2027.

Πρόκειται για την σημαντικότερη αύξηση των τελευταίων 10 ετών, από την εισαγωγή του κατώτατου μισθού στη χώρα.

Η απόφαση βασίζεται στην εισήγηση της Επιτροπής Κατώτατου Μισθού, στην οποία εκπροσωπούνται εργοδότες και εργαζόμενοι και προβλέπει αύξηση σε δύο φάσεις. Για την εφαρμογή της απόφασης δεν απαιτείται η έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (DGB), από την αύξηση αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 6,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι, ειδικά γυναίκες και εργαζόμενοι στην πρώην ανατολική Γερμανία.

Για «ιστορία επιτυχίας για εκατομμύρια εργατικούς ανθρώπους» έκανε λόγο η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) και τόνισε ότι η αύξηση θα αποφέρει σημαντικά μεγαλύτερες αποδοχές, επιτρέποντας παράλληλα στις επιχειρήσεις «να κατανείμουν υπεύθυνα» το αυξανόμενο κόστος σε διάστημα δύο ετών. Η κυβέρνηση υπολογίζει το επιπλέον μισθολογικό κόστος σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια για το 2025 και σε 3,4 δισεκατομμύρια για το 2026.

