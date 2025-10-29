search
ΚΟΣΜΟΣ

29.10.2025 12:17

Τραμπ στην Κορέα: Το ανώτατο παράσημο, το χρυσό στέμμα και η… κέτσαπ

29.10.2025 12:17
Χρυσά στέμματα και γραβάτες, πολλή σάλτσα κέτσαπ και κρασιά της οικογένειας Τραμπ, έδωσαν ένα στίγμα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στη Νότια Κορέα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τιμήθηκε με το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Μουγκούνγκουα, την υψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας, και ένα αντίγραφο χρυσού στέμματος από την εποχή του βασιλείου Σίλα.

Ήταν η πρώτη φορά που Αμερικανός πρόεδρος έλαβε αυτή τη διάκριση, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι θα ήθελε να φορέσει αμέσως το στέμμα.

Η επίσκεψη, που έγινε στο περιθώριο της συνόδου APEC στην πόλη Γκιόνγκτζου, συνοδεύτηκε από ένα γεύμα ειδικά διαμορφωμένο στα γούστα του Τραμπ, με πολλές πινελιές… κέτσαπ.

Το μενού περιλάμβανε:

Μίνι μπιφτέκια με κέτσαπ

Ψητό ψάρι με γλάσο από κέτσαπ και gochujang (κορεάτικη καυτερή πάστα)

Σαλάτα με Thousand Island dressing, ως αναφορά στη Νέα Υόρκη

«Κορεατικό Πιάτο Ειλικρίνειας» με αμερικανικό βοδινό, τοπικό ρύζι και πάστα σόγιας

Επιδόρπιο «Ειρηνοποιού»: μπράουνι με χρυσή διακόσμηση

Στον χώρο των ποτών, εμφανίστηκαν…. κρασιά του Έρικ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ, φόρεσε χρυσή γραβάτα ειδικά για την περίσταση, τιμώντας, όπως δήλωσε το γραφείο του, την αγάπη του Τραμπ για το χρυσό και το «λαμπρό μέλλον» της διμερούς συμμαχίας.

Στο πλάνο της επίσκεψης και δείπνο με τους ηγέτες του Βιετνάμ, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά, της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης.

Τρεις διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι κάποιοι από αυτούς τους ηγέτες άλλαξαν τα πρόγραμμά τους για να συναντηθούν με τον Τραμπ.

1 / 3