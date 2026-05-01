Η αμήχανη στιγμή με την Τεγιάνα Τέιλορ στα βραβεία Billboard Women in Music: Αποχώρησε από τη σκηνή λόγω βλάβης του teleprompter

Η Τεγιάνα Τέιλορ αποχώρησε από τη σκηνή λόγω τεχνικού προβλήματος με τον τηλεπροβολέα στα βραβεία Billboard Women in Music Awards 2026.
Η αμήχανη στιγμή ακολούθησε όταν η ηθοποιός του «One Battle After Another» ανέβηκε στη σκηνή του Hollywood Palladium την Τετάρτη, έτοιμη να εκφωνήσει την ομιλία αποδοχής του βραβείου Visionary.
«Μπορώ να έχω τον τηλεπροβολέα;» ρώτησε η 35χρονη Τέιλορ καθώς περίμενε αμήχανα σιωπηλή.
Ένα μέλος του κοινού προσπάθησε να σπάσει τον πάγο φωνάζοντας «Σε αγαπάμε Τεγιάνα», καθώς η Τέιλορ απάντησε «Κι εγώ σε αγαπώ, κορίτσι μου!».
«Η ομιλία μου είναι χαριτωμένη. Θα βγάλουν αυτή την καταραμένη ομιλία. Πού είναι η ομιλία μου;» είπε.
Η υποψήφια για Όσκαρ συνέχισε: «Ξέρετε όλοι ότι θα έχω καλές ομιλίες φέτος. Θέλω να διαβάσω τη μικρή μου ομιλία. Δεν κάνω ανοησίες».
Ο τηλεπροβολέας τελικά εμφάνισε ένα μήνυμα για την Τέιλορ.
«Ω, γράφει δεν έχουμε σενάριο για εσάς. Βγείτε όλοι από τη σκηνή», είπε στο πλήθος καθώς κατέβαινε από τη σκηνή.
Η παρουσιάστρια Κέκε Πάλμερ βγήκε έξω και αστειεύτηκε για το ατύχημα.
Αργότερα η Τέιλορ επέστρεψε με την Ντιόν Γουόρικ, η οποία παρουσίαζε το βραβείο, και είχε μια δεύτερη ευκαιρία να εκφωνήσει την ομιλία της.
«Ευχαριστώ τη θρυλική Ντιόν Γουόρικ που ήταν μέρος αυτής της στιγμής», είπε η Τέιλορ — η οποία είχε φορέσει μια γκρι φόρμα — φορώντας μια πιο casual εμφάνιση από πριν.
«Ευχαριστώ το Billboard για αυτή την απίστευτη τιμή», πρόσθεσε, σφίγγοντας αστειευόμενη τα χείλη της και γελώντας.
Το Billboard εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό ατύχημα, χαρακτηρίζοντάς το «άβολο σφάλμα».
«Ζητούμε συγγνώμη από την Τεγιάνα Τέιλορ για το άβολο λάθος και είμαστε ευγνώμονες που συμφώνησε να επιστρέψει ευγενικά στη σκηνή, εκφωνώντας μια απίστευτη ομιλία ως η φετινή αποδέκτρια του βραβείου Visionary», αναφέρει η δήλωση.
