Όσκαρ 2026: Η επιβλητική παρουσία της Τεγιάνα Τέιλορ στο κόκκινο χαλί

Η Τεγιάνα Τέιλορ χάρισε μία καθηλωτική εμφάνιση στο κόκκινο χαλί της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ, παραδίδοντας μαθήματα avant-garde κομψότητας.

Η σταρ που ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου επέλεξε μια τολμηρή, ημιδιάφανη δημιουργία του οίκου Chanel. Το μπούστο φιλοτεχνημένο με ασημένιες λεπτομέρειες, χάριζε μια ονειρική λάμψη, ενώ η φούστα περιλάμβανε διαδοχικές στρώσεις ασπρόμαυρων φτερών που κατέληγαν σε μια δραματική ουρά.

Teyana Taylor llega al Oscar 2026. La actriz está nominada a Mejor actriz por la cinta "Una batalla tras otra" y es una de las favoritas para llevarse la estatuilla.

Το λουκ ολοκληρώθηκε με ένα σπάνιο περιδέραιο και πολυτελή κοσμήματα από τον οίκο Tiffany & Co, σύμφωνα με το T&C. Συγκεκριμένα, η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια επέλεξε ένα διαμαντένιο κολιέ από τη συλλογή «Blue Book 2024: Tiffany Céleste», μια ειδική σειρά εμπνευσμένη από την πολύτιμη κληρονομιά του θρυλικού σχεδιαστή Ζαν Σλυμπερζέ.

Το εμβληματικό κόσμημα, με ένα κεντρικό διαμάντι που υπερέβαινε τα 18 καράτια, πλαισιώθηκε από ένα ζευγάρι σκουλαρίκια 12 καρατίων και δύο εντυπωσιακά πλατινένια δαχτυλίδια με διαμάντια 11 και 9 καρατίων αντίστοιχα, προσδίδοντας μια αύρα απόλυτης πολυτέλειας και ιστορικής αίγλης.

Η σταρ δεν κατάφερε τελικά να αποσπάσει το χρυσό αγαλματίδιο του Β’ Γυναικείου Ρόλου, το οποίο κατέκτησε η Έιμι Μάντιγκαν για την ερμηνεία της στην ταινία τρόμου «Weapons».

Ωστόσο σε πρόσφατες δηλώσεις στο Good Morning America είχε αναφέρει: «Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, νιώθω ευλογημένη. Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη που είμαι μέρος αυτής της στιγμής, αυτού του ταξιδιού και αυτού του κεφαλαίου».

Στη συνέχεια η Τεγιάνα Τέιλορ θα εμφανιστεί στην κωμωδία «72 Hours» στο πλευρό των Κέβιν Χαρτ και Ζακ Τσέρι, ενώ θα δανείσει τη φωνή της στο επερχόμενο sci-fi animation «Slime».

