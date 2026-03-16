ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 14:40
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Στην τηλεόραση υπάρχουν ίντριγκες, έχω πάει μέχρι την πόρτα του στούντιο κλαίγοντας» (Video)

Γαι την πορεία της στην τηλεόραση, αλλά και για τις δυσκολίες με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπη μίλησε η Αφροδίτη Γραμμέλη, κάνοντας λόγο για έναν χώρο γεμάτο ίντριγκες με την κατάσταση να χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο όσο περνά ο καιρός.

«Στην τηλεόραση υπάρχουν ίντριγκες, περπατάς στο διάδρομο και κοιτάς πίσω. Και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα γίνονται χειρότερα» είπε αρχικά η Αφροδίτη Γραμμέλη, καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής “Buongiorno” και πρόσθεσε:

«Άμα δεν έχεις μπέσα και δεν είσαι ικανός να μείνεις σε ένα χώρο γιατί πραγματικά αξίζεις, κοιτάς να επιβιώσεις πατώντας πάνω στον διπλανό σου. Πλέον, αντιδρώ σε αυτά και φεύγω. Θα το σχολιάσω εκεί που πρέπει και όχι σε άλλες εκπομπές» τόνισε.

«Η καλύτερη συνεργασία ήταν η πρώτη χρονιά που ήμουν στο πρωινό με τον Δημήτρη και τον Άρη. Ήμασταν πολύ καλή ομάδα τότε, σεβόμασταν ο ένας τον άλλον και πήγαιναν όλα όπως έπρεπε να πάνε. Πέρασα πολύ καλά εκείνη τη χρονιά, ήμουν πολύ χαρούμενη και περήφανη. Και δεν δυσκολεύτηκα τότε, δεν πήγα ποτέ στο σπίτι μου να κλάψω» είπε στη συνέχεια, για να αναφερθεί αμέσως μετά σε μια από τις χειρότερες εμπειρίες της στη δουλειά αυτή.

«Έχω πάει πολλές φορές στο σπίτι μου να κλάψω και μέχρι την πόρτα του στούντιο κλαίγοντας, για να μπω, πολλές φορές. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, πάθαινα κρίσεις πανικού. Αλλά εκείνη η χρονιά μου στον ΑΝΤ1 ήταν η καλύτερη» ανέφερες, μεταξύ άλλων.

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Παίκτης «έχασε» τις 300.000 ενώ ήξερε την απάντηση – Με πόσα χρήματα έφυγε (Video)

O Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου αλλά προτίμησε την Ουκρανία από τη βράβευση

Η Mercedes σε πρώιμες συνομιλίες με την Geely για την εμβάθυνση των σχέσεών τους

Χαρδαλιάς από Παιανία: Με σχέδιο, συνεργασία και σταθερά βήματα ενισχύουμε τις υποδομές της Ανατολικής Αττικής

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα απευθείας από… Λουξεμβούργο η νέα δικογραφία

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

«Ισραήλ και ΗΠΑ εισέρχονται σε "παγίδα κλιμάκωσης", το Ιράν έχει έξυπνη στρατηγική» - Τι εκτιμά για τον πόλεμο Αμερικάνος αναλυτής

Λυμπερόπουλος: Από την Τρίτη το πρωί απεργία διαρκείας στα ταξί μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου

