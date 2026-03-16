Αφροδίτη Γραμμέλη: «Στην τηλεόραση υπάρχουν ίντριγκες, έχω πάει μέχρι την πόρτα του στούντιο κλαίγοντας» (Video)

Γαι την πορεία της στην τηλεόραση, αλλά και για τις δυσκολίες με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπη μίλησε η Αφροδίτη Γραμμέλη, κάνοντας λόγο για έναν χώρο γεμάτο ίντριγκες με την κατάσταση να χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο όσο περνά ο καιρός.

«Στην τηλεόραση υπάρχουν ίντριγκες, περπατάς στο διάδρομο και κοιτάς πίσω. Και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα γίνονται χειρότερα» είπε αρχικά η Αφροδίτη Γραμμέλη, καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής “Buongiorno” και πρόσθεσε:

«Άμα δεν έχεις μπέσα και δεν είσαι ικανός να μείνεις σε ένα χώρο γιατί πραγματικά αξίζεις, κοιτάς να επιβιώσεις πατώντας πάνω στον διπλανό σου. Πλέον, αντιδρώ σε αυτά και φεύγω. Θα το σχολιάσω εκεί που πρέπει και όχι σε άλλες εκπομπές» τόνισε.

«Η καλύτερη συνεργασία ήταν η πρώτη χρονιά που ήμουν στο πρωινό με τον Δημήτρη και τον Άρη. Ήμασταν πολύ καλή ομάδα τότε, σεβόμασταν ο ένας τον άλλον και πήγαιναν όλα όπως έπρεπε να πάνε. Πέρασα πολύ καλά εκείνη τη χρονιά, ήμουν πολύ χαρούμενη και περήφανη. Και δεν δυσκολεύτηκα τότε, δεν πήγα ποτέ στο σπίτι μου να κλάψω» είπε στη συνέχεια, για να αναφερθεί αμέσως μετά σε μια από τις χειρότερες εμπειρίες της στη δουλειά αυτή.

«Έχω πάει πολλές φορές στο σπίτι μου να κλάψω και μέχρι την πόρτα του στούντιο κλαίγοντας, για να μπω, πολλές φορές. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, πάθαινα κρίσεις πανικού. Αλλά εκείνη η χρονιά μου στον ΑΝΤ1 ήταν η καλύτερη» ανέφερες, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

