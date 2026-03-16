Μίνα Αρναούτη: Ξέσπασε έξω από τo δικαστήριo – «Δεν μπορεί ο κόσμος να αποδεχτεί ότι ο Παντελίδης οδηγούσε (Video)

Αναβολή πήρε η εκδίκαση μήνυσης για ψευδή κατάθεση κατά 57χρονου που είχε ισχυριστεί πως ο Παντελής Παντελίδης καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα, ωστόσο πήρε αναβολή για τις 23 Ιουνίου. Μιλώντας στην κάμερα του Πρωινού, η Μίνα Αρναούτη, ξέσπασε κάνοντας λόγο για ψέματα σε καταθέσεις που έχουν στιγματίσει -όπως είπε- τόσο την ίδια όσο και τη Φρόσω Κυριάκου, ενώ επισήμανε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή «ο κόσμος να αποδεχτεί ότι οδηγός του μοιραίου τροχαίου ήταν ο Παντελής Παντελίδης».

«Είμαστε εδώ για να αποδοθούν ευθύνες. Κάποιοι άνθρωποι κατέθεσαν ψέματα. Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες. Θα πρέπει κάποια στιγμή μετά από 10 χρόνια να αποδειχθεί η αλήθεια και να μπορέσουμε και εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας. Αισθάνομαι ότι η ζωή μου καθυστερεί, υπάρχει στίγμα ότι δεν λέω την αλήθεια, βγαίνουν δημοσιεύματα, υπάρχουν σχόλια από κάτω τα οποία δεν μπορεί ο κόσμος να αποδεχτεί ότι ο Παντελής οδηγούσε. Και όλο αυτό έχει γίνει γιατί κάποιοι άνθρωποι έτσι ήθελαν να κάνουν. Δύο είναι οι άνθρωποι που έκαναν ψευδή κατάθεση. Είπαν πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν έγιναν ποτέ. Και πλέον πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία και να αποδοθούν οι ευθύνες» είπε αρχικά.

«Δικαίωση σημαίνει, για μένα πως το ιδανικό θα ήταν να καταλάβουν όλοι τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Πόσο άδικο ήταν για μας να κατηγορούμαστε για κάτι στην ουσία που δεν φταίγαμε. Δηλαδή το “γιατί τον άφησες να οδηγήσει;” ενώ δεν φαινόταν μεθυσμένος, αλλά δεν κατηγορούν ας πούμε τα 10 άτομα που ήταν φίλοι του πίσω, που μας άφησαν και εμάς να μπούμε στο αμάξι αυτό… Κατηγορούν δύο κοπέλες. Αυτό δεν έχει καμία λογική» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο 57χρονος κατηγορούμενος έχει μηνυθεί από τη Μίνα Αρναούτη και τη Φρόσω Κυριάκου για ψευδή κατάθεση για τα όσα είχε καταθέσει το 2020 στην ένορκη βεβαίωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία είχε υποστηρίξει πως τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου του 2016, ο ίδιος είχε βάλει τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού και πως η Φρόσω Κυριάκου είχε καθίσει στη θέση του οδηγού

Διαβάστε επίσης:

