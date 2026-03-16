Όσκαρ 2026: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί (Photos)

Με ξεχωριστές στιγμές και εκπλήξεις πραγματοποιήθηκαν τα Όσκαρ 2026 με την ταινία «One Battle After Another» να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής της βραδιάς κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και έξι συνολικά αγαλματίδια.

Εκτός, όμως, από τα βραβεία και τις κινηματογραφικές διακρίσεις, το ενδιαφέρον φωτογράφων και κοινού συγκέντρωσαν οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί καρυφαίων ονομάτων του Χόλιγουντ που έδωσαν το «παρών» στην τελετή, διαμορφώνοντας από νωρίς το σκηνικό μιας βραδιάς όπου η μόδα και η λάμψη είχαν, για ακόμη μία χρονιά, πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η 98η απονομή των Όσκαρ πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/3) στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με σταρ του Χόλιγουντ να συγκεντρώνονται με σκοπό να διεκδικήσουν τη δική τους θέση στην ιστορία της βραδιάς.

Μια εξ αυτών, η Τέγιανα Τέιλορ, γνωστή για την προτίμησή της στα εκκεντρικά φορέματα, μαγνήτισε τα βλέμματα συδυάζοντας διάφανα υφάσματα με λαμπερές λεπτομέρειες και μια εντυπωσιακή ουρά με φτερά του οίκου Chanel.

Τα βλέμματα τράβηξε με τη σειρά της η Ντέμι Μουρ επιλέγοντας μια μακριά τουαλέτα σε μαύρο και πράσινο χρώμα με φτερά στο μπούστο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή δημιουργία Gucci, σε σμαραγδί και μαύρες αποχρώσεις, με λαμπερές μεταλλικές λεπτομέρειες.

Εξίσου ιδιαίτερο ήταν, όμως, και το ημιδιάφανο φόρεμα της Γκουίνεθ Πάλτροου σε στενή γραμμή και σκίσιμο στο πλάι.

Η νικήτρια του Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, Τζέσι Μπάκλεϊ συγκαταλέγεται επίσης στις παρουσίες που ξεχώρισαν, κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση με μια custom δημιουργία Chanel που παρέπεμπε στην κλασική κομψότητα της Γκρέις Κέλι.

Ακολούθησε η Άν Χάθαγουεϊ με ένα φλοράλ φόρεμα Valentino, τόσο ρομαντικό όσο και σικάτο…

Η Έμα Στόουν τράβηξε βλέμματα και φλας για ακόμα μια φορά, επιλέγοντας Louis Vuitton φόρεμα, σε λευκό χρώμα. Βλαδισε στο κόκκινο χαλί στο Dolby Theatre, στην καρδιά του Χόλιγουντ, με αιθέριο, λευκό – ασημί χειροποίητο, κεντημένο φόρεμα με μανίκια με βολάν, με τετράγωνο ντεκολτέ μπροστά και ανοιχτή πλάτη φορέματος.

Ένα look που πολλοί είπαν ότι την έκανε να μοιάζει αγνώριστη, καθώς ανανέωσε πλήρως το στιλ της, επιλέγοντας μια πιο σύγχρονη και μίνιμαλ εκδοχή του.

Εντυπωσιακές ήταν οι εμφανίσεις των ηθοποιών που διεκδίκησαν Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Η Ρόουζ Μπερν επέλεξε μαύρο στράπλες φόρεμα από τον οίκο Dior του σχεδιαστή Τζόναθαν Άντερσον, με ντελικάτα φλοράλ κεντήματα.

Η υποψήφια για το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου, Ελ Φάνινγκ, επέλεξε ένα λευκό φόρεμα Givenchy χωρίς τιράντες από τη Σάρα Μπάρτον, που θύμιζε νυφικό και δημιουργίες που προτιμούσε η Γκρέις Κέλι.

Άλλες σταρ, όπως η Έιμι Μάντιγκαν, που κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, εμφανίστηκε με κοστούμι Dior με αστραφτερό σακάκι.

Η Κέιτ Χάντσον φόρεσε ένα φόρεμα διακοσμημένο με νεφρίτη, στράπλες peplum από τη συλλογή για την Άνοιξη 2026 Armani Privé και κοσμήματά Garatti, διαμαντένιο κολιέ με πάνω από 41 καράτια πράσινων διαμαντιών.

Η Τσέις Ινφίνιτι ήταν εντυπωσιακή με βραδινή φόρεμα σε χρώμα λεβάντας, δημιουργία Louis Vuitton.

Στο μέτωπο της ανδρικής ένδυσης, ο Πέδρο Πασκάλ, παρέλειψε το σακάκι για ένα σύνολο Chanel, λευκό πουκάμισο με γιακά και ένα μεγάλο κορσάζ με χρυσάνθεμo, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι.

Ο Τίμοθι Σαλαμέ στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026 εμφανίστηκε φορώντας ένα κατά παραγγελία ολόλευκο σταυρωτό κοστούμι σχεδιασμένο από τη Σάρα Μπάρτον για τον οίκο Givenchy.

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Sinners» φόρεσε μαύρο κοστούμι Louis Vuitton. Ο Τζέικομπ Ελόρντι φόρεσε λευκό πουκάμισο και μαύρο κοστούμι Bottega Veneta.

Διαβάστε επίσης:

Από την Κάσο στο Όσκαρ: η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι σκιές πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια

Όσκαρ 2026: Το ηχηρό μήνυμα του Χαβιέ Μπαρδέμ – «Όχι στον πόλεμο, ελευθερία στην Παλαιστίνη» (Video)

Η συγκινητική ανάρτηση του πρίγκιπα Γουίλιαμ για τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα