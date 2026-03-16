Όσκαρ 2026: Το ηχηρό μήνυμα του Χαβιέ Μπαρδέμ – «Όχι στον πόλεμο, ελευθερία στην Παλαιστίνη» (Video)

Η φετινή τελετή των Οσκαρ ολοκληρώθηκε με απόλυτο νικητή την ταινία «One Battle After Another» κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και έξι συνολικά αγαλματίδια.

Η βραδιά της 98ης απονομής δεν περιορίστηκε, ωστόσο, μόνο στα βραβεία και τις κινηματογραφικές διακρίσεις, με την ηχηρή παρέμβαση και το αντιπολεμικό μήνυμα του Χαβιέρ Μπαρδέμ να αποτελεί μια από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς.

Ο Ισπανός ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας ωστόσο, θέλησε να αξιοποιήσει την παρουσία του στη λαμπερή τελετή για να εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στον πόλεμο και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της ειρήνης.

«Οχι στον πόλεμο και ελευθερία στην Παλαιστίνη» είπε, ανοίγοντας την παρουσίασή του, προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από αρκετούς παρευρισκόμενους στην αίθουσα. Η σκηνή μεταδόθηκε ζωντανά σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο και σύντομα έγινε αντικείμενο έντονων συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“No to war and Free Palestine”



— Javier Bardem at the Oscars pic.twitter.com/qoyMZ8gEM4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026

Η πολιτική αυτή τοποθέτηση του Μπαρδέμ δεν ήταν προφανώς απόφαση της τελευταίας στιγμής, καθώς από την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί είχε ήδη στείλει ένα μήνυμα, φορώντας στο πέτο του σακακιού του δύο κονκάρδες, η μία με το σύνθημα «Οχι στον πόλεμο» και η άλλη υπέρ της Παλαιστίνης, μετατρέποντας την παρουσία του στη σκηνή σε μια συμβολική πολιτική δήλωση.

«Τέλος στη γενοκτονία, τέλος στον πόλεμο» είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο κόκκινο χαλί ο ηθοποιός που και στο παρελθόν έχει κάνει αντίστοιχες δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι στην πορεία της καριέρας του, ο Χαβιέ Μπαρδέμ έχει επανειλημμένως τοποθετηθεί για ζητήματα που αφορούν διεθνείς συγκρούσεις, ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρωπιστικές κρίσεις, ενώ έχει συμμετάσχει σε καμπάνιες υπέρ της ειρήνης και της προστασίας των αμάχων σε εμπόλεμες περιοχές, μιλώντας δημοσίως για την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή και στην προστασία των πολιτών που βρίσκονται στη μέση συγκρούσεων.

Η συγκινητική ανάρτηση του πρίγκιπα Γουίλιαμ για τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα

Μαρίνα Σάττι: «Όταν ήμουν μικρή, ντρεπόμουν όταν ο μπαμπάς μου ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο επειδή είναι μαύρος»

Λούλης: «Όταν αμφισβήτησα τη Ζέτα ήμουν σε κατάσταση που έπρεπε να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου»

