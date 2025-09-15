Χαβιέ Μπαρδέμ: Με παλαιστινιακή κεφίγια στα βραβεία Emmy – Στέλνει νέο μήνυμα για τη Γάζα (Video)

Με παλαιστινιακή κεφίγια εμφανίστηκε ο Χαβιέ Μπαρδέμ στην τελετή απονομής των 77ων βραβείων Emmy, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τη γενοκτονία στη Γάζα, ενώ επικαλούμενος τη θέση της International Association of Genocide Scholars ζήτησε την επιβολή αποκλεισμού του Ισραήλ σε εμπορικό και διπλωματικό επίπεδο.

«Στα τέλη Αυγούστου, η International Association of Genocide Scholars (IAGS) που έχει μελετήσει διεξοδικά την έννοια της γενοκτονίας, χαρακτήρισε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα ως γενοκτονία. Και γι’ αυτό ζητάμε τον εμπορικό και διπλωματικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ, ώστε να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Ελευθερία στην Παλαιστίνη. Συγκροτούμε το Film Workers for Palestine. Είναι ένα σπουδαίο σωματείο και ομάδα που προσελκύει συνεχώς ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί προς την Paramount ότι δεν στοχοποιούμε άτομα λόγω της ταυτότητάς τους. Αυτό είναι απολύτως λάθος. Μην στέλνετε αυτό το μήνυμα, είναι κάτι λανθασμένο. Αυτό που στοχοποιούμε είναι οι εταιρείες κινηματογράφου και οι θεσμοί που εμπλέκονται στο ξέπλυμα ή στη δικαιολόγηση της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα και του καθεστώτος απαρτχάιντ του. Και στεκόμαστε στο πλευρό όσων αγωνίζονται και δείχνουν αλληλεγγύη προς τους καταπιεσμένους» είπε σε δηλώσεις του στο κόκκινο χαλί, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

#Emmys nominee Javier Bardem voices his support to end the genocide in Gaza and talks about the growing movement of Film Workers for Palestine. pic.twitter.com/baBVco4g5I — The Hollywood Reporter (@THR) September 14, 2025

«Δεν πρόκειται να συνεργαστώ ποτέ ξανά με εταιρείες που δεν καταδικάζουν τη γενοκτονία στη Γάζα. Το αν θα χάσω δουλειές είναι απολύτως αδιάφορο μπροστά σε όσα συμβαίνουν εκεί» πρόσθεσε.

