Javier Bardem: «Ο IDF είναι Ναζί» (video)

Τις αδιανόητες θηριωδίες που διαπράττουν καθημερινά οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) σχολίασε ο Χαβιέ Μπαρδέμ την ώρα που συνεχίζεται η γενοκτονία στη Γάζα.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα παλαιότερο βίντεο στο οποίο στρατιώτες των IDF είχαν καταγράψει τη στιγμή που πυροβολούν ένα παιδί από την Παλαιστίνη και έπειτα ζητωκραυγάζουν για την αποτρόπαια εν ψυχρώ δολοφονία.

«Ο IDF είναι Ναζί. Θυμάστε τον Άμον Γκοθ στη Λίστα του Σίντλερ; Έναν σαδιστικό αξιωματικό των SS που πυροβολούσε κρατούμενους από το μπαλκόνι του μόνο για διασκέδαση. Ενσάρκωνε την κοινοτοπία του κακού και την ατιμωρησία της σκληρότητας μέσα σε έναν καταπιεστικό στρατιωτικό μηχανισμό. Σήμερα, η ίδια λογική του τρόμου και της απάνθρωπης μεταχείρισης είναι αυτή που εφαρμόζουν οι IDF εναντίον του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπαρδέμ τοποθετείται δημόσια για το έγκλημα στη Γάζα.

Στο παρελθόν είχε καταγγείλει την ισραηλινή κυβέρνηση για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» στη Λωρίδα της Γάζας και είχε καλέσει τη διεθνή κοινότητα να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

