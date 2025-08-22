Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμές χαλάρωσης στην Κίμωλο (photos)

Στην Κίμωλο βρίσκεται από χθες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Μετά την Κάλυμνο, την Πάτμο και τη Μύκονο, το μοντέλο και παρουσιάστρια επισκέφτηκε ακόμα ένα νησί του Αιγαίου, προκειμένου να περάσει λίγες ακόμα μέρες ξεκούρασης.

«Κίμωλος, ένα μικρό μυστικό στο Αιγαίο. Ήσυχη, τρυφερή, με χαμόγελα ανθρώπων που σε κάνουν να νιώθεις πως ανήκεις εδώ από πάντα.

Σοκάκια γεμάτα φως, σπίτια ντυμένα στο λευκό, χρώματα που σε ταξιδεύουν και νερά τόσο διάφανα που μοιάζουν με όνειρο.

Ήρθα λίγες μέρες να βρω τη φίλη μου… και ένιωσα ξανά όλη τη μαγεία της», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

