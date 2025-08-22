search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:52
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 10:46

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμές χαλάρωσης στην Κίμωλο (photos)

22.08.2025 10:46
ilianapapageorgiou220825
αρχείου NDP

Στην Κίμωλο βρίσκεται από χθες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Μετά την Κάλυμνο, την Πάτμο και τη Μύκονο, το μοντέλο και παρουσιάστρια επισκέφτηκε ακόμα ένα νησί του Αιγαίου, προκειμένου να περάσει λίγες ακόμα μέρες ξεκούρασης.

«Κίμωλος, ένα μικρό μυστικό στο Αιγαίο. Ήσυχη, τρυφερή, με χαμόγελα ανθρώπων που σε κάνουν να νιώθεις πως ανήκεις εδώ από πάντα.

Σοκάκια γεμάτα φως, σπίτια ντυμένα στο λευκό, χρώματα που σε ταξιδεύουν και νερά τόσο διάφανα που μοιάζουν με όνειρο.

Ήρθα λίγες μέρες να βρω τη φίλη μου… και ένιωσα ξανά όλη τη μαγεία της», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Διαβάστε επίσης:

Σε σχέση ξανά ο Κωνσταντίνος Βασάλος – Ποια είναι η νέα του σύντροφος (photos)

Δούκισσα Νομικού: Πρώτη φορά για rafting με τα παιδιά της – Η ανάρτηση στο Instagram (photos)

Hulk Hogan: Ιατρικό λάθος πίσω από τον θάνατο του παλαιστή;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kwstas_isixos
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Τραμπισμος στήνει πόλεμο στην Καραϊβική με στόχο την Βενιζεουλέα

ilianapapageorgiou220825
LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμές χαλάρωσης στην Κίμωλο (photos)

alligator new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο διατάσσει την διάλυση του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» – Ακυρώνει τα σχέδια του Τραμπ

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στο Μπαλί Μυλοποτάμου – Επτά τραυματίες

karavatou_mati2208
MEDIA

Κατερίνα Καραβάτου: Το «απρόοπτο» με το μάτι της – «Όσοι με είδαν το πρωί, κάπως σοκαρίστηκαν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:51
kwstas_isixos
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Τραμπισμος στήνει πόλεμο στην Καραϊβική με στόχο την Βενιζεουλέα

ilianapapageorgiou220825
LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμές χαλάρωσης στην Κίμωλο (photos)

alligator new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο διατάσσει την διάλυση του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» – Ακυρώνει τα σχέδια του Τραμπ

1 / 3