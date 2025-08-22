search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:22
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 09:07

Hulk Hogan: Ιατρικό λάθος πίσω από τον θάνατο του παλαιστή;

22.08.2025 09:07
HulkHogan220825

Απαντήσεις ζητά η οικογένεια του Χαλκ Χόγκαν, σχεδόν έναν μήνα από τον θάνατο του θρυλικού Αμερικανού πρωταθλητή της πάλης, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών στη Φλόριντα.

Ενώ η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση έκανε λόγο για καρδιακή προσβολή του Χαλκ Χόγκαν στο σπίτι του στη Φλόριντα, νέες μαρτυρίες αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή, κάνοντας λόγο για ένα ενδεχομένως τεράστιο ιατρικό λάθος κατά τη διάρκεια πρόσφατης επέμβασης στην οποία είχε υποβληθεί ο αστέρας της πάλης.

Η σύζυγος του Χόγκαν, Σκάι Ντέιλι, ήταν η πρώτη που αποκάλυψε στο TMZ Sports ότι το φρενικό νεύρο του θρυλικού παλαιστή του WWE «υπέστη βλάβη» σε μία από τις πρόσφατες εγχειρήσεις του.

Σύμφωνα με ιατρικούς κύκλους, το φρενικό νεύρο ελέγχει το διάφραγμα και είναι απολύτως απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία της αναπνοής. Η ίδια δήλωσε επίσης, ότι έχει ολοκληρωθεί νεκροψία, αλλά αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της, εντείνοντας το μυστήριο.

Το πιο σοβαρό στοιχείο, ωστόσο, προέρχεται από την αστυνομική αναφορά της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στην αστυνομία ένας εργοθεραπευτής που βρισκόταν στο σπίτι του Χόγκαν όταν εκείνος σταμάτησε να αναπνέει, ένας χειρουργός «έκοψε» το φρενικό του νεύρο. Η μαρτυρία αυτή, μάλιστα, φέρεται να έχει καταγραφεί από τη φορητή κάμερα αστυνομικού.

Ο διάσημος παλαιστής του WWE πέθανε σε ηλικία 71 ετών, με την επίσημη αιτία θανάτου να είναι καρδιακή προσβολή, είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό με αρρυθμία και χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.

Οι νέες αυτές αποκαλύψεις, όμως, έχουν δημιουργήσει έντονα ερωτήματα στην οικογένειά του.

Η κόρη του, Μπρουκ, είχε ήδη εκφράσει τις αμφιβολίες της και είχε προσφερθεί να καλύψει το κόστος της νεκροψίας. Η σύζυγός του έχει δηλώσει ακόμη ότι η αποτέφρωση του παλαιστή έχει καθυστερήσει λόγω των ερωτημάτων που υπάρχουν.

Διαβάστε επίσης:

Αλεξάνδρα Νίκα: Η ανάρτηση με τις γαμήλιες φωτογραφίες και το εντυπωσιακό νυφικό (photos)

Δικηγόρος Μαζωνάκη: Κρίθηκε και με τη βούλα ότι ο Γιώργος είναι υγιής – Δεν έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς και τις αδελφές του (video)

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της Τζέικ Μποντζιόβι καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Θολή» η προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών, κέρδη για τον Πούτιν, αντιφατικός ο Τραμπ

doukissa_nomikou_rafting
LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Πρώτη φορά για rafting με τα παιδιά της – Η ανάρτηση στο Instagram (photos)

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του primetime, φέτος – Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

karxarias
ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Καρχαρίας δάγκωσε ψαρά την ώρα που έβγαζε αναμνηστική φωτογραφία

erik_menentez
ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια Μενέντεζ: Το σύστημα αρνείται τη «δεύτερη ευκαιρία» στον Έρικ, απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης μετά από 35 χρόνια εγκλεισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:18
zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Θολή» η προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών, κέρδη για τον Πούτιν, αντιφατικός ο Τραμπ

doukissa_nomikou_rafting
LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Πρώτη φορά για rafting με τα παιδιά της – Η ανάρτηση στο Instagram (photos)

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του primetime, φέτος – Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

1 / 3