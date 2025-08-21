search
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της Τζέικ Μποντζιόβι καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί

millie husband

Η 21χρονη πρωταγωνίστρια του Stranger Things Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο 23χρονος σύζυγός της, Τζέικ Μποντζιόβι, καλωσόρισαν το πρώτο τους μωρό μέσω υιοθεσίας, ανακοινώνοντας τα νέα στο Instagram την Πέμπτη 21 Αυγούστου.

«Αυτό το καλοκαίρι καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο επόμενο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα», έγραψε στην ανάρτηση. «Και μετά έγιναν 3», έγραψαν οι νέοι γονείς σε κοινή ανάρτηση.

1 / 3