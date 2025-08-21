Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της Τζέικ Μποντζιόβι καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί

Η 21χρονη πρωταγωνίστρια του Stranger Things Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο 23χρονος σύζυγός της, Τζέικ Μποντζιόβι, καλωσόρισαν το πρώτο τους μωρό μέσω υιοθεσίας, ανακοινώνοντας τα νέα στο Instagram την Πέμπτη 21 Αυγούστου.

Millie Bobby Brown and hubby Jake Bongiovi have a new addition to their family! The couple announced on Instagram that they adopted a baby girl this summer, writing that they are "beyond excited to embark on this beautiful next chapter of parenthood." 🍼❤️❤️ pic.twitter.com/BDeaFp30iC — Entertainment Tonight (@etnow) August 21, 2025

«Αυτό το καλοκαίρι καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο επόμενο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα», έγραψε στην ανάρτηση. «Και μετά έγιναν 3», έγραψαν οι νέοι γονείς σε κοινή ανάρτηση.

