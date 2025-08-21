Εικονογραφημένη βιογραφία του Πέδρο Πασκάλ θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο

Eικονογραφημένη βιογραφία του Χιλιανο-Αμερικανού ηθοποιού Πέδρο Πασκάλ θα κυκλοφορήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το βιβλίο με τίτλο «Hispanic Star: Pedro Pascal» των Κλαούντια Ρόμο Έντελμαν και Κάρλα Αρένας Βαλέντι σε εικονογράφηση του Μαρτσέλο Μπάεζ περιλαμβάνει εκδόσεις στα αγγλικά και στα ισπανικά.

«Γνωρίστε τον βραβευμένο ηθοποιό Πέδρο Πασκάλ – κάποτε ένα ευφάνταστο παιδί με εμμονή με τον κινηματογράφο. Γεννημένος στη Χιλή, ο Πέδρο πέρασε τα πρώτα του χρόνια στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όπου η οικογένειά του βρήκε άσυλο κατά τη διάρκεια των χρόνων της δικτατορίας του Πινοσέτ. Τροφοδοτούμενος από το πάθος για τον κινηματογράφο και το θέατρο που ενθάρρυναν νωρίς οι γονείς του, ο Πέδρο φοίτησε στη Σχολή Τεχνών Tisch του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και αφοσιώθηκε στην ανάγνωση σεναρίων και την παρακολούθηση κλασικών ταινιών. Ο Πέδρο Πασκάλ τελικά έγινε γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές Game of Thrones, The Mandalorian και The Last of Us» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

«Ο Πέδρο Πασκάλ οφείλει την καριέρα του στη μητέρα του, Βερόνικα Πασκάλ. Άλλαξε το όνομά του από Μπαλμασέντα σε Πασκάλ για να τιμήσει τη μνήμη και την επιρροή της στη ζωή του» αποκαλύπτεται στις σελίδες του.

Η σειρά «Hispanic Star» του εκδοτικού οίκου Roaring Brook Press προβάλλει Ισπανόφωνους και Λατίνους ήρωες με αξιοσημείωτη συμβολή στον αμερικανικό πολιτισμό.

Ο Πέδρο Πασκάλ έλαβε θετικές κριτικές για την ερμηνεία του στην ταινία «The Fantastic Four: First Steps» που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

