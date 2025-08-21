Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον μπερδεύουν με τον Αντώνη Ρέμο, μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό»

Ο Γιώργος Λάγκας πήγε χθες για φαγητο στο Φισκάρδο με τον Αντώνη Ρέμο και το πάνελ της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» αναφέρθηκε στην κοινή τους έξοδο.

Η Μαρία Αντωνά σχολίασε την ομοιότητα των δύο ανδρών λέγοντας ότι υπάρχει κόσμος που τους μπερδεύει.

«Θα μπορούσαν να είναι αδέλφια, όχι ξαδέλφια. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές τους μπερδεύουν. Έχει τύχει περίπτωση να πάει άνθρωπος να χαιρετήσει τον Γιώργο και να του πει “Αντώνη μου, πόσο πολύ αγαπώ τα τραγούδια σου”. Αλήθεια. Κι όμως, σας λέω αλήθεια, πολύς κόσμος. Ο Γιώργος γελάει όταν συμβαίνει αυτό, δε λέει τίποτα».

«Είναι απίστευτο, μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Είναι πολύ ταιριαστοί και έχουν και ίδια γούστα στα φαγητά. Είναι πάρα πολύ καλοφαγάδες. Είναι φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πολύ καλοί φίλοι. Δεν ήταν τυχαία η συνάντησή τους. Είναι μαζί στο Ιόνιο και περνάνε φανταστικά», είπε η Μαρία Αντωνά.

