Μαλέσκου για Μενεγάκη: «Δεν νομίζω ότι θα συναντιόμασταν ποτέ, δεν θα το επεδίωκα εγώ σίγουρα»

maleskou_menegaki_split

Και για την Ελένη Μενεγάκη μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ.

«Κουράστηκα με όλη αυτή την ιστορία. Μου έχουν χρεώσει πολλά, μέσα σε αυτά ήταν ότι διαιώνιζα και μια σύγκριση με την Ελένη Μενεγάκη. Και ότι ακόμη και αν δεν την διαιώνιζα, δεν τη σταματούσα, γιατί με κολάκευε. Και δεν θα σου πω αν ή πώς έπρεπε να το έχω χειριστεί, αλλά θα σου πω πώς το χειρίζομαι τώρα. Πλέον τρολάρω το όλο θέμα. Εντάξει, δεν θα κάτσω να το τραβήξω και από τα μαλλιά», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου ανέφερε επίσης: «Δεν θεωρούσα ποτέ προσβολή να πει κάποιος «δες πως μοιάζει η “νέα Μενεγάκη”», αλλά μαγκωνόμουν πάντα γιατί σκεφτόμουν ότι αν ήμουν στη θέση της θα μου προκαλούσε δυσφορία. Δεν μου αρέσει καθόλου να ακούω ανθρώπους να θέλουν να γίνουν κάτι άλλο από αυτό που είναι».

Σε ερώτηση αν έχει τύχει να συναντηθεί από κοντά με την Ελένη Μενεγάκη, απάντησε:

«Ποτέ. Και δεν νομίζω ότι θα συναντιόμασταν. Δεν θα το επεδίωκε ούτε η ίδια. Εγώ τώρα πάλι που το σκέφτομαι, μπορεί να το έκανα για τρολάρισμα, τύπου «χαμένες αδελφές». Μέσα από το χιούμορ εξαγνίζω πράγματα. Δεν νομίζω όμως ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν θα την επεδίωκα εγώ σίγουρα. Αν συνέβαινε πάντως, θα το έκανα με πολλή αγάπη».

