Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, δεν έχω χαρεί το χάδι»

Συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ, έδωσε η Ιωάννα Μαλέσκου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αγάπη και την αγκαλιά που δεν πήρε με τον τρόπο που ήθελε ούτε ως παιδί ούτε ως ενήλικη.

Η γνωστή παρουσιάστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, για το ενδεχόμενο να έρθει ένα δεύτερο παιδί στη ζωή της, αλλά και για τη σχέση με την κόρη της

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη:

Θα ήθελες να αποκτήσεις ένα παιδί ακόμη;

Όχι, δεν νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί. Αν κάποια στιγμή έρθει, καλοδεχούμενο, αλλά νομίζω ότι έχω «κλείσει» με το ανθρωπάκι μου. Είχα πάντα αυτή την ανάγκη που δεν μπορούσα να την ερμηνεύσω, να κάνω οικογένεια. Πρέπει όμως να έρθει στη ζωή σου το σωστό timing και ο κατάλληλος άνθρωπος εντέλει. Δεν ονειρευόμουν να κάνω πολλά παιδιά, ήθελα να γίνω μανούλα και να δώσω όλη αυτή την αγάπη που έχω και πιθανώς δεν πήρα στον βαθμό που θα ήθελα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου.

Τι εννοείς;

Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως εγώ την είχα ή την έχω ανάγκη. Δεν έχω χαρεί το χάδι από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τώρα. Δεν έχω πάρει την αγκαλιά, τη ζεστασιά ούτε ως ενήλικη. Δεν έχω ζήσει αυτό το «χέρι – χέρι» ως γυναίκα. Και με τη μικρούλα, όλα αυτά που είχα στην ψυχή μου και ήθελα και θέλω τα κάνω ως μαμά, δεν θέλω να τα κάνω σκεπτόμενη το ότι εγώ αυτό δεν το έχω ζήσει ως παιδί. Δεν μου λείπει πια.

Δεν με ενδιαφέρει, έχω περάσει σε άλλη σφαίρα, σε άλλο ρόλο. Συνειδητοποίησα ότι όλη αυτή η καθαρή αγάπη που παίρνω από τη μικρή με έχει κάνει τόσο γεμάτη και τόσο ήρεμη. Με το παιδί μου νιώθω ότι έχει ξεκλειδώσει αυτό το κομμάτι μου. Είμαι τόσο φροντιστική και περιποιητική μαζί της. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα νιώσω αυτή την καθαρή αγάπη που τη δίνεις και σου επιστρέφεται πολλαπλάσια.

