LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

20.08.2025 09:54

Η Κατερίνα Καινούργιου «πιο ήρεμη και ασφαλής από ποτέ» (photos)

20.08.2025 09:54
katerina_kainourgiou_instagram200825

Η Κατερίνα Καινούργιου εξακολουθεί να περνά στιγμές χαλάρωσης στην Πάρο, πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, την Τρίτη 19 Αυγούστου, μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί

«Κάθε ηλιοβασίλεμα σ’ αυτό το νησί είναι μια υπόσχεση ότι η ομορφιά εδώ δεν τελειώνει ποτέ… Κάθε γωνιά με κάνει να νιώθω πιο ήρεμη και πιο ασφαλής από ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram η παρουσιάστρια.

