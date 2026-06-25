Στον «αέρα» η επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Η ανάρτηση Καρυστιανού με αιχμές για τον Κοκοτσάκη

Στην έναρξη λειτουργίας της επίσημης ιστοσελίδας του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού μέσω ανάρτησής της στα κοινωνικά δίκτυα, σχολιάζοντας παράλληλα την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη από το κόμμα.

Η κ. Καρυστιανού σημείωσε ότι αντιμετωπίζει με σεβασμό την επιλογή του κ. Κοκοτσάκη, καθώς και «το δικαίωμα του καθενός να χαράζει τον δρόμο του», ωστόσο υποστήριξε πως «οι αιτιάσεις είναι γενικές, ξεκάθαρα πρόωρες και άδικες, χωρίς ένα συγκεκριμένο γεγονός να τις στηρίζει, και διατυπώνονται τη στιγμή ακριβώς που καλούμε ολόκληρη την κοινωνία να συμμετέχει, ώστε η οργάνωση να γίνει από τους πολλούς».

Καταλήγοντας, ευχήθηκε στον Βασίλη Κοκοτσάκη «καλή συνέχεια στις μελλοντικές επιδιώξεις του».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Σήμερα είναι μια υπέροχη ημέρα για τη Δημοκρατία.

Σήμερα αναρτήθηκε η επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” και άνοιξαν οι πόρτες του σε κάθε πολίτη. Από σήμερα ξεκίνησαν οι εγγραφές, και μαζί τους ξεκίνησε αυτό το μοναδικό, το ιστορικό που υποσχεθήκαμε από την πρώτη στιγμή: ένα κίνημα που το χτίζουν οι πολλοί, όχι οι λίγοι.

Γιατί αυτό το Κίνημα δεν ανήκει σε αρχηγούς. Δεν ανήκει σε επιτροπές. Δεν ανήκει σε όσους έτυχε να βρεθούν πρώτοι στην αίθουσα.

Ανήκει στον εργαζόμενο, στη μητέρα, στον νέο άνθρωπο, στον συνταξιούχο, σε κάθε πολίτη που αρνείται να είναι θεατής και επιλέγει να γίνει συμμέτοχος. Το καταστατικό μας και τα όργανά μας θα προκύψουν από αυτούς τους πολίτες, και μόνο από αυτούς, με τρόπο διαφανή και δημοκρατικό που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αντιπροσώπευση.

Ταυτόχρονα, την ίδια ακριβώς ημέρα, ο κ. Κοκοτσάκης χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία συζήτηση, δημοσιοποίησε παντού επιστολή αποχώρησής του, την οποία απέστειλε χθες το βράδυ. Σεβόμαστε το δικαίωμα του καθενός να χαράζει τον δρόμο του. Οφείλουμε όμως να πούμε με ειλικρίνεια: οι αιτιάσεις είναι γενικές, ξεκάθαρα πρόωρες και άδικες, χωρίς ένα συγκεκριμένο γεγονός να τις στηρίζει, και διατυπώνονται τη στιγμή ακριβώς που καλούμε ολόκληρη την κοινωνία να συμμετέχει, ώστε η οργάνωση να γίνει από τους πολλούς.

Το Κίνημά μας αριθμεί μόλις έναν μήνα ζωής. Τα όργανά του δεν νοείται να τα ορίσουν λίγοι· θα τα ορίσουν όλοι. Αυτή η διαδικασία δεν είναι υπόσχεση για το μέλλον, είναι έμπρακτη απόφαση. Και ένα αληθινά δημοκρατικό κίνημα αντιμετωπίζει τους πάντες ισότιμα: χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς προβάδισμα σε κανέναν.

Παραμένουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας και ευχόμαστε στον κ. Κοκοτσάκη καλή συνέχεια στις μελλοντικές επιδιώξεις του.

Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Η Δημοκρατία ανήκει σε όλους μας. Ελάτε να τη χτίσουμε μαζί».

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