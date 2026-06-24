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24.06.2026 21:33

Μπακογιάννη προς Ντίλιαν: «Πάρε τα χαρτάκια σου και τα στοιχεία σου και πήγαινέ τα στο δικαστήριο – Ο Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται»

24.06.2026 21:33
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Τη θέση ότι οι απαντήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών πρέπει να δοθούν από τη Δικαιοσύνη εκφράζει η Ντόρα Μπακογιάννη, αρνούμενη να μπει σε συζήτηση για τα σενάρια που συνδέονται με πιθανές αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν. Όπως σημειώνει, η στάση του Ντίλιαν φαίνεται να αποσκοπεί στη δημιουργία συγκεκριμένου κλίματος ενόψει της εκδίκασης της έφεσης, ενώ υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί σε ό,τι αφορά στην ΕΥΠ.

Σε συνέντευξή της στη Ράνια Τζίμα για την ενότητα interview του in, η κ. Μπακογιάννη σχολιάζει το πολιτικό σκηνικό, τις δημοσκοπήσεις και τις προοπτικές των εκλογών, καταθέτοντας τις δικές της εκτιμήσεις. Παράλληλα, αναφέρεται στις υποθέσεις της Άννας – Μισέλ Ασημακοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, παραδεχόμενη ότι προκαλούν ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και εκφράζει την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει λανθασμένη πολιτική στρατηγική.

Κατά την ίδια, το βασικό διακύβευμα των εκλογών είναι «κυβέρνηση ή ακυβερνησία», με φόντο τις σύνθετες γεωπολιτικές εξελίξεις και τα ζητήματα που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Παρέμβαση για το άρθρο 86 και την ευθύνη υπουργών

Με αφορμή τις υποθέσεις που κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση, η κ. Μπακογιάννη επαναφέρει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και ειδικότερα του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Καλεί τα κόμματα να συναινέσουν στην αλλαγή του πλαισίου, στρέφοντας τα βέλη της προς την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίζει, «όταν ο κόσμος πιστεύει ότι ο πολιτικός έχει το ακαταδίωκτο, θα λειτουργήσει ως μπούμερανγκ. Πρέπει να πηγαίνουμε στη Δικαιοσύνη όπως όλοι οι άλλοι […] Μας έχει βλάψει, ο κόσμος πιστεύει ότι η πολιτική είναι άλλη φάρα από τους υπόλοιπους, τον υπόλοιπο κόσμο, ότι προστατεύονται μεταξύ τους, ότι κάνουν, ότι ράνουν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην υπόθεση των υποκλοπών, όπου αφήνει αιχμές για τη στάση του Ταλ Ντίλιαν και της Intellexa, ξεκαθαρίζοντας ότι «η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εκβιάζονται από κανέναν».

Παράλληλα, τοποθετείται για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ σχολιάζει επίσης τις κινήσεις και τα σχέδια του Αντώνη Σαμαρά.

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