Ευθείες βολές από τον Ταλ Ντίλιαν της Intellexa: Δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος, συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνητικές αρχές 

Να προσφύγει κατά της απόφασης του δικαστηρίου που τον καταδίκασε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων – στο πλαίσιο του σκανδάλου των υποκλοπών – σκοπεύει ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν.

Στις 28 Φεβρουαρίου το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε τον Ταλ Ντίλιαν και άλλα τρία άτομα για πλημμελήματα, με την έκτιση της ποινής να αναστέλλεται μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

«Σώπασα κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος», διεμήνυσε ο Ταλ Ντίλιαν, μιλώντας στο Reuters.

Ο Ταλ Ντίλιαν αμφισβήτησε την απόφαση του δικαστηρίου. «Καταδίκη χωρίς να έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης. Θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μία προσπάθειας συγκάλυψης ή ακόμα και έγκλημα».

Θα ζητήσει την παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ

Και πρόσθεσε ότι σκέφτεται να προσφύγει στον ΟΗΕ. «Θα υποβάλω την υπόθεσή μου σε εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς φορείς, ζητώντας μεταξύ άλλων την παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών».

Όπως μεταδίδει το Reuters, το Predatorgate έσκασε σαν κεραυνός τον Ιούλιο του 2022. Πολιτικοί, ανάμεσα τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ, από το κακόβουλο λογισμικό της Intellexa ή και από τα δύο.

Το 2024 ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου της Ελλάδας έβαλε στο αρχείο την υπόθεση κατά της ΕΥΠ αλλά παρέπεμψε τέσσερις κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τον Ντίλιαν, σε δίκη με την κατηγορία του πλημμελήματος.

Ο Ντίλιαν υποστήριζει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης έρχονταν σε αντίθεση με την ανάλυση της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που δεν είδε κάποια σύνδεση μεταξύ των παρακολουθήσεων από την Intellexa με τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ. Πριν από λίγες εβδομάδες, δήλωνε ότι η Intellexa συνεργάζεται μόνο με κράτη.

Η δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

Σε νέα δήλωση του στο MEGA επαναλαβμάνει ότι η εταιρεία του συνεργάζεται αποκλειστικά με κράτη κι αναφέρει ότι αρκετοί μάρτυρες έκαναν λόγο για πιθανη εμπλοκή της ΕΥΠ.

«Το 2022 υπήρξαν ισχυρισμοί ότι η κυβέρνηση παρενέβαινε παράνομα στα τηλέφωνα πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είπε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον μελών της κυβέρνησης ή/και της ΕΥΠ, αλλά βρήκε «ενδείξεις» εναντίον εμού και της συζύγου μου, και παρέπεμψε την υπόθεσή μου σε δίκη.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης αντέκρουαν την ανάλυση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Η απόφαση δεν παρέθεσε ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει την προσωπική μου εμπλοκή στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Οι «ενδείξεις» εναντίον μας εξαφανίστηκαν. Η απόφαση δεν προσδιόρισε πότε, πού και πώς υποτίθεται ότι στείλαμε τους συνδέσμους για την πρόκληση των παρεμβάσεων, δεν επικαλέστηκε κανένα τεχνικό πόρισμα που να αποδεικνύει ότι εγώ ή κάποιος που ενεργούσε κατ’ εντολή μου πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις.

Αντιθέτως, πολλοί μάρτυρες ανέφεραν την πιθανή εμπλοκή της ΕΥΠ. Η ίδια η απόφαση αναφέρεται στη χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο δεν έγινε καμία προσπάθεια πλήρους διερεύνησης αυτών των κατευθύνσεων.

Η ομάδα μας ανέπτυξε λογισμικό προληπτικής άμυνας και το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τις προσπάθειες εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης κυρίαρχων κρατών, όλα στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και των νομικών προτύπων. Δεν λειτουργούμε συστήματα· δεν ασκούμε δραστηριότητες παρακολούθησης.

Εκ σχεδιασμού, το λογισμικό μας δεν επιτρέπει σε κανέναν εκτός από την υπηρεσία να γνωρίζει τους στόχους και να είναι ενήμερος για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις εθνικές υπηρεσίες. Οι εθνικές υπηρεσίες καθορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς να γνωρίζουμε κάτι εμείς. Δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις.

Πιστεύω ότι αποτελεί έγκλημα για ιδιώτες να παρεμβαίνουν σε επικοινωνίες. Αλλά είναι ακόμα πιο σοβαρό έγκλημα να οργανώνεται μια συνωμοτική εγκληματική πράξη για να στείλει αθώους ανθρώπους στη φυλακή προκειμένου να καλυφθούν πολιτικές αρχές. Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών.

Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

