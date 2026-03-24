24.03.2026 18:46

Δίκη για τα Τέμπη: Ο Κουρέτας απαντά στον Φλωρίδη – «Με την έγκριση του υπουργείου το 1,3 εκατ. για την αίθουσα»

Το υπουργείο γνώριζε και ενέκρινε όλες τις προετοιμασίες για την αίθουσα και την διεξαγωγή της δίκης, δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, απαντώντας στις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη σχετικά με την αίθουσα συνεδρίασης της δίκης για τα Τέμπη.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας σημείωσε ότι το πρωί της Τετάρτης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη θα αναλύσει όλες τις λεπτομέρειες.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κουρέτα

«Με ενημέρωσαν πριν λίγο ότι έκανε κάποιες δηλώσεις ο υπουργός κύριος Φλωρίδης σχετικά με την κατασκευή της αίθουσας που γίνεται η δικη των Τεμπών. Και επειδή διέκρινα κάποια περίεργα λόγια θέλω να γράψω όπως κάνω πάντοτε άλλωστε.

Το καλοκαίρι του 2024 δέχθηκα ένα τηλέφωνο από τον υπουργό κύριο Φλωρίδη και με παρακάλεσε να βρω κάποια αίθουσα για να γίνει η δίκη. Του υπέδειξα κάποιες αίθουσες και μετα από επίσκεψη κλιμακίου του υπουργείου επελέγη η αίθουσα που ανήκει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με προσωπική επιλογή του υπουργού ο οποίος με ευχαρίστησε.

Μετα ξεκίνησαν επικοινωνίες με φυσικό τρόπο και τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον γενικό του υπουργείου και τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Επελέγη η λύση της τριμερούς προγραμματικής μεταξύ υπουργείου πανεπιστήμιου και περιφέρειας για να κατασκευαστεί η αίθουσα όπως προέβλεπε ο νόμος για τέτοια θέματα. Πρακτικά η αίθουσα ανήκει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Με συνεχείς συσκέψεις αποφασίστηκε να χρηματοδοτήσει το υπουργείο την περιφέρεια να φτιάξει την αίθουσα και όταν λήξει η δίκη να επιστραφεί στο πανεπιστήμιο. Η μελέτη με τους ειδικούς όρους ασφαλείας οι οποίοι υποδειχθηκαν από το υπουργείο και την αστυνομία αποτυπώθηκαν στην μελέτη με την απόλυτη έγκριση του υπουργού και το έργο δημοπρατήθηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο πήρε μια εταιρεία με έκπτωση 15%. Το συνολικό κόστος ήταν 1.3 εκατομμύρια ευρώ λόγω ειδικών κατασκευών ασφαλείας (υποκλοπές, δημιουργία περιβάλλοντος χώρου με ειδικό φράχτη κλπ), οι οποίες κατασκευές εγκρίθηκαν από το υπουργείο και το ελεγκτικό συνέδριο. Μόλις η αίθουσα τελείωσε παραχωρήθηκε στο υπουργείο.

Οι όροι δημιουργίας της αίθουσας δηλαδή καθίσματα, και χώροι για τους δικηγόρους, γονείς κλπ επιβλήθηκαν από το υπουργείο και κάθε περίπου 10 μέρες γινόταν επίβλεψη των εργασιών με τηλεδιάσκεψη από τον γενικό γραμματέα κύριο Λάσκο και κάποιο ονόματι Κρητικό ο οποίος οργάνωνε τις τηλεδιασκέψεις. Πολύ συχνά υπήρξε και αυτοψία από ανώτατους δικαστικούς.

Δεν θα μπορούσε να γίνει άλλωστε αλλιώς γιατί η περιφέρεια δεν μπορούσε να γνωρίζει τι ακριβώς θα κατασκευαστεί γιατί δεν είχε γνώση των λεπτομερειών της δικης. Αυτά μόνο το δικαστήριο γνώριζε.

Αύριο το πρωί στον real FM στις 7.15 θα αναφερθώ πολύ αναλυτικά σε κάθε λεπτομέρεια. Ο κατάλογος του κόστους των εργασιών έχει διανεμηθεί στους δημοσιογράφους που τα ζήτησαν».

