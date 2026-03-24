Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 36χρονου που επιτέθηκε σεξουαλικά σε γυναίκες στον Πειραιά

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία και φωτογραφίες του 36χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα βιασμού και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή, σε βάρος γυναικών στον Πειραιά.

Πρόκειται για τον: LAFANDY (επ.) Youssef (ον.) του Mahrous και της Sahla, γεννηθέντα 5-8-1990 στην Αίγυπτο.

Ειδικότερα, ο 36χρονος τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, αρχικά εντόπιζε νεαρές κυρίως γυναίκες, ακόμα και ανήλικες, που κινούνταν πεζή πλησίον σταθμών «ΜΕΤΡΟ» στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και στη συνέχεια τις θώπευε σε διάφορα σημεία του σώματός τους, προσβάλλοντας με αυτό τον τρόπο βάναυσα την γενετήσια αξιοπρέπειά τους.

Σε μία περίπτωση, ο συλληφθείς αποπειράθηκε να βιάσει νεαρή κοπέλα, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται σε επτά.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον κατηγορούμενο σε βάρος και άλλων θυμάτων και την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

