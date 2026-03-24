ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 17:48
Αδιανόητο λάθος: Έπαιξαν τον ύμνο της Χούντας σε εορτασμούς για την 25η Μαρτίου 

Ένα απρόοπτο σκηνικό ανέτρεψε το ευχάριστο κλίμα στην τελετή κατάθεσης στεφάνων στον Δήμο Ελευσίνας.

Χθες στις 11.00 το πρωί μαθητές, πρόσκοποι και σύλλογοι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ηρώων, προκειμένου να καταθέσουν στεφάνια στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ξαφνικά ήχησε από τα μεγάφωνα ο «Ύμνος της Χούντας», προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Ο Δήμος Ελευσίνας υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την επιλογή αυτή και επιρρίπτει τις ευθύνες στην εταιρεία, που είχε αναλάβει την οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης.

«Το απαράδεκτο γεγονός, κατά τη διάρκεια της σημερινής τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, το σύντομο έστω απόσπασμα χουντικού ύμνου που ακούστηκε, καταδικάζεται απερίφραστα από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή

Ανεξάρτητα από τις όποιες εξηγήσεις της εταιρείας για την τεχνική διοργάνωση της εκδήλωσης, που έφερε και την ευθύνη της μετάδοσης εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση από τους παρόντες στην αρχή της τελετής .

Ο Δήμαρχος εγγράφως έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της οπτικοακουστική κάλυψης της εκδήλωσης», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου.

