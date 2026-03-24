Κύκλωμα απάτης κατά του ΕΦΚΑ: Διαψεύδει ο Γιώργος Μανίκας ότι συνελήφθη 

Το γνωστό μοντέλο Γιώργος Μανίκας διαψεύδει μέσω του δικηγόρου του ότι συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες, που προκάλεσε τρύπα 33 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ.

«Ο εντολέας μου Γιώργος Μανίκας από χθες διαπομπεύεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φαίνεται να είναι κατηγορούμενος για πράξεις που τόσο ο ίδιος, όσο και εγώ αγνοούμε», αναφέρει ο Δημήτρης Ζορμπάς, δικηγόρος του μοντέλου.

Ο δικηγόρος τονίζει πως ο Γιώργος Μανίκας δεν έχει συλληφθεί. «Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ο εντολέας μου δεν έχει κληθεί, ούτε συλληφθεί για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται συνεχώς από χθες. Αν κληθούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τότε προφανώς θα συνεργαστούμε με τις αρχές για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης».

«Προς το παρόν θα συνιστούσα ψυχραιμία και προσοχή, διότι σπιλώνονται ονόματα αδίκως, δημιουργούνται εντυπώσεις ανυπόστατες και προβλήματα σε οικογένειες και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας», καταλήγει ο Δημήτρης Ζορμπάς.

Διαβάστε επίσης

Κύκλωμα απάτης κατά του ΕΦΚΑ: Είχαν στήσει δίκτυο με 226 εταιρείες «φαντάσματα» – Κατασχέθηκαν αμάξια, πλάκες χρυσού και ακριβά ρολόγια (Photos/Video)

Κουτσόλαμπρος για Δίκη Τεμπών: «Αυτό που αντιμετωπίσαμε χθες ήταν απαράδεκτο»

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Αθώος» δηλώνει ο γκαλερίστας – «Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» λέει ο Δημητρακόπουλος