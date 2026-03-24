search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 17:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.03.2026 17:07

Κύκλωμα απάτης κατά του ΕΦΚΑ: Διαψεύδει ο Γιώργος Μανίκας ότι συνελήφθη 

24.03.2026 17:07
George-Manikas

Το γνωστό μοντέλο Γιώργος Μανίκας διαψεύδει μέσω του δικηγόρου του ότι συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες, που προκάλεσε τρύπα 33 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ

«Ο εντολέας μου Γιώργος Μανίκας από χθες διαπομπεύεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φαίνεται να είναι κατηγορούμενος για πράξεις που τόσο ο ίδιος, όσο και εγώ αγνοούμε», αναφέρει ο  Δημήτρης Ζορμπάς, δικηγόρος του μοντέλου. 

Ο δικηγόρος τονίζει πως ο Γιώργος Μανίκας δεν έχει συλληφθεί.  «Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ο εντολέας μου δεν έχει κληθεί, ούτε συλληφθεί για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται συνεχώς από χθες. Αν κληθούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τότε προφανώς θα συνεργαστούμε με τις αρχές για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης».

«Προς το παρόν θα συνιστούσα ψυχραιμία και προσοχή, διότι σπιλώνονται ονόματα αδίκως, δημιουργούνται εντυπώσεις ανυπόστατες και προβλήματα σε οικογένειες και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας», καταλήγει ο Δημήτρης Ζορμπάς.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Elliniki-Simaia
hormuz-2342
George-Manikas
wall-street-1212
kreas-eksot
Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini 77- new
kalxas 2 new
pezeskian
oura_trapeza_new
israel_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

Elliniki-Simaia
hormuz-2342
George-Manikas
1 / 3