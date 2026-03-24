Κουτσόλαμπρος για Δίκη Τεμπών: «Αυτό που αντιμετωπίσαμε χθες ήταν απαράδεκτο»

«Αυτό που αντιμετωπίσαμε χθες ήταν απαράδεκτο, για τους δικηγόρους, απαράδεκτο για τους διαδίκους» τόνισε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος παρίστατο χθες στην επεισοδιακή έναρξη της δίκης των Τεμπών και μίλησε στο ΕΡΤnews Radio για τις συνθήκες που επικράτησαν στον χώρο.

«Αυτό που λέω εγώ είναι ότι πρέπει στην αίθουσα να διασφαλίζεται ότι τουλάχιστον θα είναι όλοι οι δικηγόροι και όλοι οι διάδικοι. Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να γίνει. Διάβασα και εγώ τις δηλώσεις του υπουργού, 1η Απριλίου θα είμαστε εκεί πάλι όλοι, θα τα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν και 4 Απριλίου έχω συγκαλέσει την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, όπου θα εξετάσουμε και θα δούμε και θα καθορίσουμε την πορεία μας. Από κει και πέρα φαντάζομαι θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο, αλλά θα δούμε.

Δεν είναι μόνο, να είναι οι δικηγόροι μέσα στην αίθουσα, πρέπει να είναι και οι διάδικοι. Διάδικοι είναι, εκτός από τους κατηγορουμένους και τους δικηγόρους τους, κάποιοι εκπροσωπούνται από δικηγόρους, είναι και τα θύματα και οι οικογένειες των νεκρών.

Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί πρέπει να είναι εκεί μαζί με τους δικηγόρους τους, να επικοινωνούν, να τους νομιμοποιήσουν, αν χρειάζεται να κάνουν μία παρέμβαση. Δεν μπορεί οι δικηγόροι να είναι μέσα στην αίθουσα και οι άλλοι να είναι στον κάτω όροφο όπου είναι η αίθουσα με τις οθόνες. Καταλαβαίνετε ότι εκεί θα υπάρχει πρόβλημα» ανέφερε ο κ. Κουτσόλαμπρος.

Περιγράφοντας τον χώρο, εξήγησε ότι η αίθουσα που προβλέπεται για τους επιζήσαντες και τις οικογένειες των θυμάτων οι οποίοι εκπροσωπούνται από τους δικούς τους δικηγόρους, είναι λίγο πιο χαμηλά από την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη.

«Μπορείς να το πεις και κάτω όροφο. Δεν έχει άμεση πρόσβαση. Δηλαδή, είναι στον κάτω όροφο ένα θύμα και ο δικηγόρος είναι στον πάνω ή είναι στον προθάλαμο, γιατί υπάρχει ένας προθάλαμος, είναι εκεί, διαπιστώνει κάτι από τη διαδικασία και πρέπει να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του. Πώς θα γίνει αυτό; Ο μηνυτής στις περιπτώσεις αυτές έχει και δικαίωμα άμεσης πρόσβασης. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση στο δικαστήριο. Πώς θα γίνει αυτό;

Δεν ξέρω. Διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις πώς θα μπορέσει να διαμορφωθεί. Εμείς θέλουμε, το δηλώνω κατηγορηματικά, ήμασταν εκεί όλοι προετοιμασμένοι. Κουραστήκαμε για να πάμε εκεί, είναι μακριά για εμάς τους Αθηναίους δικηγόρους να είμαστε εκεί. Πήγαμε, ήμασταν στην ώρα μας, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να διεξαχθεί η δίκη. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα πώς θα έχει διαμορφωθεί η αίθουσα» συνέχισε.

Απαντώντας στα όσα ειπώθηκαν από τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, ότι εφόσον τηρηθεί όπως προβλέπεται το θέμα της ταξιθεσίας, η αίθουσα είναι επαρκής για γίνει η δίκη, ο κ. Κουτσόλαμπρος επανέλαβε ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν από την αίθουσα οι διάδικοι.

«Διατηρώ επιφυλάξεις. Αν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που ήμασταν και την προηγούμενη φορά, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να χωρέσουμε. Και ξαναλέω πώς θα αποκλείσουμε τα θύματα από την αίθουσα, να τους πούμε πήγαινε στον από κάτω όροφο. Είναι ένα θέμα. Τους συγγενείς και τα θύματα. Δεν είναι μόνο οι συγγενείς, γιατί όλο μιλάμε για τους 57 και ορθά το επισήμαναν κάποιοι συνάδελφοι, είναι και τα θύματα, είναι οι επιζήσαντες που ήταν εκεί και μία κυρία, από ό,τι είδαμε και πληροφορηθήκαμε, λιποθύμησε. Κάποιοι από αυτούς έχουν κρίσεις πανικού και οι άνθρωποι δικαιολογημένα έχουνε και ένα θυμό μέσα τους, μία αγανάκτηση. Χάσανε τα παιδιά τους, άλλοι τραυματίστηκαν, άλλοι ακόμα είναι με ψυχολόγους.

Πώς θα τους στοιβάξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί μέσα; Μιλάω ανθρώπινα. Και κάνω έκκληση προς την Πολιτεία να το δει αυτό το θέμα. Δεν μπορεί η μεγαλύτερη δίκη σε αυτή τη χώρα των τελευταίων ετών να λάβει χώρα υπό τις συνθήκες που είδαμε και βιώσαμε χθες» τόνισε καταλήγοντας.

