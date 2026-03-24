Επιμένει ο Φλωρίδης: Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτή να έρθει να μου πει

Ούτε στας Ευρώπας…

Με τη φράση «αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτή να έρθει να μου πει» υπερασπίστηκε το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, το απίστευτο χάλι που βίωσαν τη Δευτέρα δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και επιζήσαντες του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών κατά την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία.

Προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για το χάος που επικράτησε στην αίθουσα, ο υπουργός είπε ότι «δεν είχαμε την σωστή είσοδο των συντελεστών στην αίθουσα με αποτέλεσμα να μπουν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι και σχεδόν 100 δικηγόροι δεν είχαν θέσεις να καθίσουν. Οι συγγενείς έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα, του ενάγοντος. Πρώτα τακτοποιούνται όλοι όσοι έχουν τη θεσμική ιδιότητα και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι. Δεν προσέχθηκε από τους έχοντες την ευθύνη αυτό το ζήτημα».

Εντάξει, λοιπόν, το λύσαμε: δεν ήταν θέμα ακαταλληλότητας της αίθουσας, ήταν θέμα… τακτοποίησης.

